Bayraktar, Libya ile hidrokarbon arama ve üretiminde iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Bayraktar, Libya ile hidrokarbon arama ve üretiminde iş birliğini görüştü

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Bayraktar, Libya ile hidrokarbon arama ve üretiminde iş birliğini görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Petrol Kongresi'nde Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile görüştü. Görüşmede, Libya'da ortak hidrokarbon sahalarındaki faaliyetler ve yeni projeler değerlendirildi; stratejik iş birliğini ileriye taşıma kararlılığı teyit edildi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiklerini belirterek, "Libya ile hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Petrol Kongresi marjında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiklerini bildirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, özellikle Libya'da ortak olduğumuz hidrokarbon sahalarındaki mevcut faaliyetlerimizi ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projeleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliği vurgusunu yineleyen Bakan Bayraktar, "Libya ile hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
Alparslan BayraktarDış PolitikaHidrokarbonPolitikaEkonomiEnerjiLibyaDünyaSon Dakika

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