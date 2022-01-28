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Belçika'da adı bir sokağa verilen ilk seks işçisi Eunice Osayande'nin katiline 25 yıl hapis - Son Dakika
BBC

Belçika'da adı bir sokağa verilen ilk seks işçisi Eunice Osayande'nin katiline 25 yıl hapis

28.01.2022 20:04
Belçika'da adı bir sokağa verilen ilk seks işçisi Eunice Osayande'nin katiline 25 yıl hapis

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, adı bir sokağa verilen Nijeryalı kadın seks işçisi Eunice Osayande'yi defalarca bıçaklayarak öldüren erkek, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, adı bir sokağa verilen Nijeryalı kadın seks işçisi Eunice Osayande'yi defalarca bıçaklayarak öldüren erkek, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seks işçilerinin haklarını savunan örgüt UTSOPI, kararın tehlikeli çalışma koşulları hakkında daha fazla farkındalık yaratmasını umuyor.

Nijerya'da doğup büyüyen Eunice Osayende, 2016 yılında 21 yaşındayken, insan kaçakçıları aracalığıyla önce İtalya'ya oradan da Belçika'ya getirilmişti.

İnsan kaçakçıları tarafından defalarca tecavüz edilerek seks ticaretine zorlanan ve 45 bin euro borç senedi imzalattırılan Osayande, yasa dışı olarak çalıştırılmaya başlandı.

Euinice Osayende, 5 Haziran 2018 gecesi Brüksel'in Schaarbeek semtinde o zaman 17 yaşındaki S.G. adlı erkek tarafından yaklaşık 20 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Olaydan 2 hafta sonra yakalanan ve ıslah evine konan zanlı, reşit olduktan sonra çocuk hakimi tarafından yargılanmasına izin verildi.

Brüksel Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2 hafta süren davada, S.G. adlı erkeğin 25 yıl cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. Mahkeme ve jüri heyeti, bazı hafifletici nedenleri göz önünde bulundursa da, Osayende'yi en az 17 kez bıçaklayan sanığın "aşırı şiddet ve acımasızlığını" dikkate aldı.

Seks işçilerinin hakları için mücadele veren UTSOPI adlı dernek, davaya müdahil olarak katıldı. Karardan memnun olduklarını açıklayan derneğe göre bu ceza, seks işçilerinin çalışma koşulları hakkında daha fazla farkındalığa yol açacak.

Dernekten yapılan açıklamada, bir suç çetesinin kurbanı olan belgesiz seks işçisi Osayende'nin böyle vahşice öldürülmeyi hak etmediği vurgulandı.

23 yaşındaki Eunice Osayende'nin bu şekilde katledilmesi, Brüksel'de infiale yol açmıştı. İnsan hakları örgütleri, kadın denekleri ve seks işçişeri, cinayeti protesto etmek için geniş katılımlı bir sessiz yürüyüş düzenlemişti.

Yürüyüş sırasında seks işçilerine yönelik şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Osayende'nin ölümü sonrası, insan kaçakçılarının seks işçiliğine zorladığı diğer 3 genç kadını Brüksel polisi tarafından kurtarıldı.

Brüksel Belediye Meclisi de, kadına yönelik cinsel şiddete dikkati çekmek için, kentin kuzeyindeki Schaarbeek semtindeki bir sokağa, Eunice Osayende'nin adını verdi.

Brüksel Belediye Başkan Yardımıcısı Ans Persoon'a göre bu karar, "insan ticareti, cinsel şiddet ve cinayet mağduru olan tüm unutulmuş kadınlara sürekli olarak dikkati çekmek" için alındı.

Eunice Osayende, Belçika'da adı bir sokağa verilen ilk seks işçisi oldu.

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Nijerya, Brüksel, Belçika, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da adı bir sokağa verilen ilk seks işçisi Eunice Osayande'nin katiline 25 yıl hapis - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Belçika'da adı bir sokağa verilen ilk seks işçisi Eunice Osayande'nin katiline 25 yıl hapis - Son Dakika
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