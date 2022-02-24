Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika
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Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

24.02.2022 19:29
Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı ve eski Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Vitali Klitschko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı ve eski Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Vitali Klitschko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kiev Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, akşam 22.00 ile sabah 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve toplu taşıma araçlarının çalışmayacağını duyurdu. Metro istasyonlarının ihtiyaç halinde sığınak olması amacıyla açık tutulacağı ifade edildi.


Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
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Sokağa Çıkma Yasağı, Ukrayna, Boks, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika
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