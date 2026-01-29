Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi

Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi
29.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'a gündüz vakti silahlı saldırı düzenlendi. Başkanın zırhlı aracına roketatar ve otomatik silahlarla ateş açıldı.

Filipinler'de bir belediye başkanı, gündüz vakti düzenlenen silahlı saldırıdan son anda kurtuldu. Belediye başkanının zırhlı aracına roketatar (RPG) ve otomatik silahlarla ateş açıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Filipinler'in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında meydana geldi. Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'ın konvoyu, bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada pusuya düşürüldü.

Görüntülerde, yolun karşısında duran bir minibüsten inen bir kişinin omzuna roketatar yerleştirdiği ve doğrudan belediye başkanının aracını hedef aldığı görülüyor. Aynı anda ikinci bir saldırganın da otomatik silahla ateş açtığı bildirildi.

Atılan roket, zırhlı araca isabet etmedi. Patlama nedeniyle kısa süreli duman oluşurken, belediye başkanının aracı hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında iki koruma yaralandı, ancak Belediye Başkanı Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kasabanın sakin sokakları saldırı anında adeta savaş alanına döndü. Yetkililer, saldırının dört kişilik silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Polis ekipleri kaçan saldırganları kısa sürede takibe aldı. Ulusal otoyolda çıkan silahlı çatışmada dört saldırganın da öldürüldüğü bildirildi. Saldırganların bulunduğu araçta yüksek kalibreli silahlar ele geçirildi.

Filipinler Ulusal Polisi, olayın siyasi nedenlerle yapılmış bir suikast girişimi olabileceğini değerlendiriyor. Yetkililer, saldırganların kiralık tetikçi olup olmadığını da araştırıyor.

Belediye başkanına dördüncü saldırı

Bu saldırı, Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'a yönelik son 15 yıldaki dördüncü suikast girişimi oldu. Ampatuan daha önce 2010 yılında bombalı saldırıdan, 2014 ve 2019 yıllarında ise silahlı pusulardan sağ kurtulmuştu.

Olay sonrası konuşan Ampatuan, saldırıya şaşırdığını belirterek, "Bu tür ağır silahlar sıradan insanların elinde olmaz. Bu planlı ve profesyonel bir saldırı" dedi. Belediye başkanı, saldırının arkasında kimlerin olabileceğine dair bazı şüpheleri olduğunu ancak kesin konuşamayacağını ifade etti.

Ampatuan ailesi, Filipinler'in güneyinde uzun yıllardır yerel siyasette etkili olan güçlü ailelerden biri olarak biliniyor. Bölge, geçmişte yaşanan kanlı siyasi çatışmalar ve aşiret temelli şiddet olayları ile sık sık gündeme gelmişti.

Saldırı, bölgede yapılması planlanan parlamento seçimlerine iki ay kala gerçekleşti. Uzmanlar, seçim dönemlerinde siyasi şiddetin arttığına dikkat çekiyor.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi
Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi
Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi

Filipinler, Politika, Dünya, Sur, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
En-Nesyri’nin Juventus’u neden reddettiği ortaya çıktı En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:52:54. #7.11#
SON DAKİKA: Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.