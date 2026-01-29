Belediye başkanına gündüz vakti roketatarlı saldırı düzenlendi

Filipinler'de bir belediye başkanı, gündüz vakti düzenlenen silahlı saldırıdan son anda kurtuldu. Belediye başkanının zırhlı aracına roketatar (RPG) ve otomatik silahlarla ateş açıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Filipinler'in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında meydana geldi. Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'ın konvoyu, bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada pusuya düşürüldü.

Görüntülerde, yolun karşısında duran bir minibüsten inen bir kişinin omzuna roketatar yerleştirdiği ve doğrudan belediye başkanının aracını hedef aldığı görülüyor. Aynı anda ikinci bir saldırganın da otomatik silahla ateş açtığı bildirildi.

Atılan roket, zırhlı araca isabet etmedi. Patlama nedeniyle kısa süreli duman oluşurken, belediye başkanının aracı hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında iki koruma yaralandı, ancak Belediye Başkanı Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kasabanın sakin sokakları saldırı anında adeta savaş alanına döndü. Yetkililer, saldırının dört kişilik silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Polis ekipleri kaçan saldırganları kısa sürede takibe aldı. Ulusal otoyolda çıkan silahlı çatışmada dört saldırganın da öldürüldüğü bildirildi. Saldırganların bulunduğu araçta yüksek kalibreli silahlar ele geçirildi.

Filipinler Ulusal Polisi, olayın siyasi nedenlerle yapılmış bir suikast girişimi olabileceğini değerlendiriyor. Yetkililer, saldırganların kiralık tetikçi olup olmadığını da araştırıyor.

Belediye başkanına dördüncü saldırı

Bu saldırı, Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'a yönelik son 15 yıldaki dördüncü suikast girişimi oldu. Ampatuan daha önce 2010 yılında bombalı saldırıdan, 2014 ve 2019 yıllarında ise silahlı pusulardan sağ kurtulmuştu.

Olay sonrası konuşan Ampatuan, saldırıya şaşırdığını belirterek, "Bu tür ağır silahlar sıradan insanların elinde olmaz. Bu planlı ve profesyonel bir saldırı" dedi. Belediye başkanı, saldırının arkasında kimlerin olabileceğine dair bazı şüpheleri olduğunu ancak kesin konuşamayacağını ifade etti.

Ampatuan ailesi, Filipinler'in güneyinde uzun yıllardır yerel siyasette etkili olan güçlü ailelerden biri olarak biliniyor. Bölge, geçmişte yaşanan kanlı siyasi çatışmalar ve aşiret temelli şiddet olayları ile sık sık gündeme gelmişti.

Saldırı, bölgede yapılması planlanan parlamento seçimlerine iki ay kala gerçekleşti. Uzmanlar, seçim dönemlerinde siyasi şiddetin arttığına dikkat çekiyor.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.