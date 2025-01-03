Belgrad\'da Toplu Taşıma 1 Ocak\'tan İtibaren Ücretsiz

Dünya

SIRBİSTAN'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma, 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz hale geldi.

Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic tarafından 30 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen ve aynı gün resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte halk ve ziyaretçiler, 1 Ocak itibarıyla kentin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya başladı. Karar, şehrin ulaşım sistemini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.