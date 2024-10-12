Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Çeçenistan'ın başkenti Coharkale'de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiğini bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Coharkale'de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.
Benzin istasyonunun infilak etmesi sonucu yükselen ateş topu şehrin birçok yerinden görüldü. 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölenlerin aynı aileden olduğunu belirtti.
Benzin istasyonunun infilak ettiği anda, patlamanın yarattığı şok dalgasından ötürü yere yıkılan çok sayıda insanın yaralananlar arasında olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar benzin istasyonunda birden fazla patlamanın olduğunu aktardı.
Son Dakika › Dünya › Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var - Son Dakika
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