Berlin'de Mutlak Butlan Kararı ve CHP Genel Merkezi'ne Yapılan Polis Müdahalesine Protesto

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Mutlak Butlana Karşı Demokrasi Yürüyüşü"nde binlerce kişi, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi ve "mutlak butlan" kararını protesto etti. Katılımcılar, demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesine sahip çıkma çağrısı yaptı.

Berlin'de Rotes Rathaus önünde başlayan yürüyüşte, "Geri adım yok, mücadeleye devam", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Demokrasiye sahip çık", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Genel Başkan Özgür Özel" sloganları atıldı. Gazeteci Can Dündar'ın da katıldığı etkinliğe CHP üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, eski milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açıklama yapan CHP Berlin Birliği Başkanı İmam Kaloğlu, "Bugün burada yalnızca bir yürüyüşü tamamlamak için değil, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak için toplandık. Buradan, Berlin'den Türkiye'ye sesleniyoruz: Halkın iradesini gasbetmeye çalışanlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

"Mutlak butlan" adı altında siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını savunan Kaloğlu, yaşananların sıradan bir hukuk tartışması olmadığını belirterek, "Bugün yaşanan; muhalefeti baskı altına alma, halkın iradesini etkisizleştirme ve siyaseti yargı eliyle yeniden şekillendirme girişimidir. Bu, demokrasiye açık bir müdahaledir" ifadelerini kullandı."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın desteğiyle büyüdüğünü ve Türkiye'nin birinci partisi haline geldiğini söyleyen Kaloğlu, "Çünkü halk artık korkuya değil umuda yönelmektedir. Çünkü milyonlar artık adalet, eşitlik ve demokrasi talebinde birleşmektedir" diye konuştu.

Kaloğlu, iktidarın yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye çalıştığını ileri sürerek, "Sandıkta gerileyenler şimdi yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışmaktadır. Saray rejimi, halkın yükselen değişim iradesinden korkmaktadır" dedi.

Türkiye'de yurttaşların geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini ifade eden Kaloğlu, "Halkın sorunlarına kulak tıkayanlar, şimdi halkın iradesine de müdahale etmeye kalkmaktadır. Ancak hiçbir saray düzeni halkın örgütlü gücünden daha büyük değildir" değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik girişimlerin tesadüf olmadığını söyleyen Kaloğlu, bu müdahalelerin "halkın büyüttüğü umuda, değişim iradesine ve iktidar yürüyüşüne karşı" yapıldığını savundu.

Kaloğlu, "Sandıkta yenemediğini hukuk üzerinden tasfiye etmeye çalışmak demokratik değildir. Halkın oyuyla büyüyen bir siyasi hareketi masa başında susturmaya çalışmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Berlin'de ayrışmanın değil birleşmenin sesi olduklarını belirten Kaloğlu, demokrasi güçlerinin bölünmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Kaloğlu, "Bizim mücadelemiz kişisel değil, toplumsaldır. Bizim davamız makam değil, Cumhuriyet'tir" dedi.

İmam Kaloğlu, "Genel Başkanımız Özgür Özel asla yalnız değildir çünkü onun yanında milyonların umudu, halkın vicdanı ve örgütlü mücadele vardır" diye konuştu. Laiklik, özgürlük, eşitlik ve sosyal demokrasi vurgusu yapan Kaloğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'i son nefesimize kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da destek mesajlarının verildiği yürüyüşte katılımcılar sık sık "Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacak" sloganları attı.

Etkinlik boyunca Berlin polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüş olaysız sona erdi.