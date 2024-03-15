Berlin Duvarı'ndan kaçmaya çalışan kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanan Stasi mensubu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Berlin Duvarı'ndan kaçmaya çalışan kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanan Stasi mensubu

Berlin Duvarı\'ndan kaçmaya çalışan kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanan Stasi mensubu

Doğu Almanya'nın istihbarat örgütü Stasi'nin eski bir mensubu, 50 yıl önce Berlin Duvarı'ndan kaçmak isteyen bir kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Stasi teğmeni olan 80 yaşındaki Alman vatandaşı, suçlamayı reddetti. Polonyalı itfaiyeci Czeslaw Kukuczka, Batı Berlin'e kaçarak yeni bir hayat kurmayı hedefliyordu. Ancak Doğu Berlin'de sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gizlenmeye çalışılan bu suç, 2016'da bulunan yeni kanıtlarla tekrar gündeme geldi ve şüpheliye yönelik suçlama kasten adam öldürme olarak belirlendi.

15.03.2024 07:59  Güncelleme: 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damien McGuinness | Berlin

Doğu Almanya’nın istihbarat örgütü Stasi’nin eski bir mensubu, 50 yıl önce Berlin Duvarı’ndan kaçmak isteyen bir kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

Stasi’de teğmen rütbesiyle görev yapmış 80 yaşındaki Alman vatandaşı, Batı Berlin’e kaçmaya çalışan bir Polonyalıyı vurma suçlamasını reddetti.

Savcılığa göre, adı gizli tutulan sanık Czeslaw Kukuczka’yı sırtından vurdu.

Polonyalı üç çocuk babası itfaiyeci Kukuczka, Batı’ya giderek yeni bir hayat kurmayı hedefliyordu.

1974’te Polonya’dan ayrılarak hafta sonunu geçirmek üzere Doğu Berlin’e gitti.

Fakat gerçek planı başkaydı: Önce Batı Berlin’e, ardından da akrabalarının yaşadığı ABD’ye gitmek.

Doğu Berlin’deyken elinde bir çantayla Polonya Büyükelçiliği’ne girerek çantada bomba olduğunu ve Batı Berlin’e geçmesine izin verilmezse bunu patlayacağını söyledi.

Yetkililer gerekli belgeleri hazırlayarak Friedrichstrasse Tren Garı’ndan Batı Berlin’e geçmesine izin verdi.

Sınır kapısından geçerken planının işe yaradığını sanmıştı.

Fakat kontrol noktasında sırtından vuruldu.

Stasi’nin kontrolündeki Hohenschönhausen Cezaevi’nin kliniğine götürüldü fakat orada hayatını kaybetti.

Doğu Berlin’e okul gezisinden dönen bir grup Batı Almanyalı kız öğrenci, trençkotlu ve gözlüklü bir adamın Kukuczka’yı vurduğunu gördüklerini söyledi.

Savcılara göre bu kişi, Perşembe günü yargılanmasına başlanan kişiydi.

Olayın ardından Doğu Almanya ve Polonya yetkilileri yaşananları gizlemeye çalıştı. Kukuczka’nın ailesine neler yaşandığını aktarmadı.

Aileye yalnızca küllerinin olduğu bir kap verildi.

1990’larda Almanya’nın birleşmesinin ardından birden fazla soruşturma açılsa da katil bir türlü bulunamadı.

2005 yılında dosya kapatıldı.

Fakat 2016’da Polonya ve Almanya’dan uzmanlar Stasi arşivlerinde yeni kanıtlara rastladı.

Söz konusu kişiye bu olaydaki rolü nedeniyle bronz madalya verildiğini tespit ettiler.

Savcılar 80 yaşındaki bu kişinin tetiği çektiğini düşünüyor.

Arşivlere göre Kukuczka’nın çantasında bomba da bulunamadı. Doğu Alman yetkililerin “tabanca taşıyordu” iddiası da arşivde bulunan aynı belgelere göre gerçeği yansıtmıyordu.

Berlin Duvarı inşa edildikten sonra Doğu Berlin’den Batı Berlin’e kaçmaya çalışan en az 140 kişi öldürülmüştü.

Bu kişileri öldürenlerin yargı karşısına çıkması çok nadir bir durum.

Bugüne kadar yargılanan az sayıda kişiye de taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilmişti.

Bu sefer, 80 yaşındaki Alman vatandaşına yöneltilen suçlama ise kasten adam öldürme oldu.

Kaynak: BBC

Batı Berlin, Almanya, Polonya, Berlin, Uluslararası İlişkiler, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlin Duvarı'ndan kaçmaya çalışan kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanan Stasi mensubu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Zimbabve'de peygamberlik iddiasında bulunan kişi çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı
    07:44 Zimbabve'de peygamberlik iddiasında bulunan kişi çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

    Zimbabve'de 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa, çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Polis operasyonunda Chokurongerwa'nın özel mülkünde tutulan 251 çocuk kurtarıldı ve çocuklardan 246'sının doğum belgesi bulunmadığı tespit edildi. Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken, özel mülkte isimsiz mezarlar da bulundu. Chokurongerwa ve yedi takipçisi mahkemeye çıkarıldı ve çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçuyla suçlandı. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını belirtti. Zimbabve'deki Apostolik kiliseleri, yasaya aykırı uygulamaları savunuyor ve çocuk evliliklerini de içeriyor. Chokurongerwa'nın takipçileri dünyanın sonunun yaklaştığına inanıyor.

  • Putin'in Seçim Zaferi: Kremlin'in Hedefi Yüksek Katılım ve Destek
    06:14 Putin'in Seçim Zaferi: Kremlin'in Hedefi Yüksek Katılım ve Destek

    Rusya'da 15-17 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerde Vladimir Putin'in zaferi bekleniyor. Kremlin, seçimin yüksek katılım ve destekle sonuçlanmasını hedefliyor. Seçim sonucu, Putin'in meşruiyetini ve popülerliğini gösterecek. Ancak düşük katılım, Putin'e olan desteğin zayıfladığına işaret edebilir ve devletin kontrolünün daha da sıkılaşmasına neden olabilir.

  • Union Saint-Gilliose'nin Fenerbahçe'yi yenmesi Belçika medyasında övgüyle karşılandı
    06:14 Union Saint-Gilliose'nin Fenerbahçe'yi yenmesi Belçika medyasında övgüyle karşılandı

    Belçika medyası, Union Saint-Gilliose'nin Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde yenmesini övgüyle karşıladı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi beklenen bir sonuç olsa da, Belçika futbol kamuoyu ve medyası İstanbul'da böyle bir başarı beklemiyordu. Union SG, Fenerbahçe karşısında etkili bir performans sergileyerek 1-0 galibiyet elde etti. Ancak ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. Belçika medyası, Union SG'nin İstanbul'da elde ettiği galibiyete geniş yer ayırdı ve takımın Avrupa macerasını olumlu bir şekilde sonlandırdı olarak değerlendirdi.

  • Meksika'da gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu
    05:09 Meksika'da gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu

    Meksika'da bir ihbar üzerine kırsal arazide yapılan kazı çalışmasında gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kemlikler kimlik tespiti için Adli Tıp Merkezi'ne götürülürken, arazideki kazıların devam edeceği ifade edildi.

BBC

07:33 İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ operasyonları hız kesmiyor İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ operasyonları hız kesmiyor
05:09 Meksika’da gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu Meksika'da gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu
00:42 Akaryakıta çifte zam Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
23:35 Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı
23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:15 Eyüpsultan’da ölüme neden olan gençlerin ABD’deki keyifli görüntüleri şoke etti Eyüpsultan'da ölüme neden olan gençlerin ABD'deki keyifli görüntüleri şoke etti
08:12 Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu
05:21 Ukrayna’ya domates götüren tır Edirne’de küle döndü Ukrayna'ya domates götüren tır Edirne'de küle döndü
00:41 Maç biter bitmez paylaştılar TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik mesajı Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
23:45 Totem yapmakta haksız değilmiş Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi
23:39 Angola’da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü Angola'da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü
23:08 Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 08:31:49. #1.13#
SON DAKİKA: Berlin Duvarı'ndan kaçmaya çalışan kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanan Stasi mensubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement