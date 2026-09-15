Berlin seçiminde Sol Parti adayı Eralp beş maddelik planını açıkladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimlerinde Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi vadettiği beş maddelik planını açıkladı. Planın öncelikleri arasında kira artışlarının sınırlandırılması, konut krizine müdahale, kentin temizlenmesi ve ücretsiz büyük hacimli atık toplama hizmeti bulunuyor.

Elif Eralp, sosyal adalet ve uygun fiyatlı konut konularını seçim kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Bu yönüyle program, plan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyal politikalarını hatırlatıyor.

Eralp'in planında ilk sırada Berlin'de hızla yükselen kiralar yer alıyor. Sol Parti, kentteki kamuya ait konutlarda kira artışlarını sınırlandırmayı ve bir "kira tavanı" uygulamayı hedefliyor. Berlin'de yaklaşık 400 bin kamu konutunun kiralarının daha yavaş artmasının, özel konut piyasasında da kira artışlarını frenleyeceği düşünülüyor.

Sol Parti daha önce tüm Berlin'de kira tavanı uygulamaya çalışmış, ancak bu girişim 2021 yılında Federal Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme, tüm konut piyasasını kapsayan kira düzenlemeleri konusunda federal hükümetin yetkili olduğunu belirtmişti.

Sol Parti, daha önce özel konut şirketlerinin kamulaştırılmasını da gündeme getirmişti. Vonovia ve Deutsche Wohnen gibi büyük şirketlerin konutlarının kamuya devredilmesi partinin uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor. Kapsamlı bir uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağında belirten Eralp, "Bunların hepsi yarın yapılmayacak ve değişimler zaman alacak" dedi.

Sol Parti'nin beş maddelik programında Berlin'in daha ucuz, temiz ve sosyal bir kent haline getirilmesi hedefleniyor. Plan kapsamında ayrıca kira vurgunculuğuna karşı bir "Kira Vurgunculuğu Görev Gücü" kurulması ve vatandaşlara ücretsiz büyük hacimli atık toplama günü sunulması öngörülüyor.