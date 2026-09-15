Berlin seçiminde Sol Parti adayı Eralp beş maddelik planını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin seçiminde Sol Parti adayı Eralp beş maddelik planını açıkladı

Berlin seçiminde Sol Parti adayı Eralp beş maddelik planını açıkladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimlerinde Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi vadettiği beş maddelik planını duyurdu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimlerinde Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi vadettiği beş maddelik planını açıkladı. Planın öncelikleri arasında kira artışlarının sınırlandırılması, konut krizine müdahale, kentin temizlenmesi ve ücretsiz büyük hacimli atık toplama hizmeti bulunuyor.

Elif Eralp, sosyal adalet ve uygun fiyatlı konut konularını seçim kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Bu yönüyle program, plan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyal politikalarını hatırlatıyor.

Eralp'in planında ilk sırada Berlin'de hızla yükselen kiralar yer alıyor. Sol Parti, kentteki kamuya ait konutlarda kira artışlarını sınırlandırmayı ve bir "kira tavanı" uygulamayı hedefliyor. Berlin'de yaklaşık 400 bin kamu konutunun kiralarının daha yavaş artmasının, özel konut piyasasında da kira artışlarını frenleyeceği düşünülüyor.

Sol Parti daha önce tüm Berlin'de kira tavanı uygulamaya çalışmış, ancak bu girişim 2021 yılında Federal Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme, tüm konut piyasasını kapsayan kira düzenlemeleri konusunda federal hükümetin yetkili olduğunu belirtmişti.

Sol Parti, daha önce özel konut şirketlerinin kamulaştırılmasını da gündeme getirmişti. Vonovia ve Deutsche Wohnen gibi büyük şirketlerin konutlarının kamuya devredilmesi partinin uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor. Kapsamlı bir uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağında belirten Eralp, "Bunların hepsi yarın yapılmayacak ve değişimler zaman alacak" dedi.

Sol Parti'nin beş maddelik programında Berlin'in daha ucuz, temiz ve sosyal bir kent haline getirilmesi hedefleniyor. Plan kapsamında ayrıca kira vurgunculuğuna karşı bir "Kira Vurgunculuğu Görev Gücü" kurulması ve vatandaşlara ücretsiz büyük hacimli atık toplama günü sunulması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sol Parti, Politika, Almanya, Berlin, Eylül, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlin seçiminde Sol Parti adayı Eralp beş maddelik planını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesine operasyon Doktorlar dahil 15 gözaltı Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı
Sivas’ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi
Güney Afrika’da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
Cava Denizi’nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı
Çöp evden 1 ton atık çıktı Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı Çöp evden 1 ton atık çıktı! Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı
Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldi Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

10:17
Görenler “yok artık“ diyor 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Görenler "yok artık" diyor! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
10:02
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
09:20
Gıda tedarik firmalarına operasyon 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
09:14
Raci Şaşmaz’dan bomba Osman Sınav itirafı Yılların gizemi çözüldü
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
08:34
Sürücüler güne dev zamla uyandı Motorin 100 TL sınırına dayandı
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 10:25:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Berlin seçiminde Sol Parti adayı Eralp beş maddelik planını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement