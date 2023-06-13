Doğum gününü kutladığı esnada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri endişe verici - Son Dakika
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Doğum gününü kutladığı esnada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri endişe verici

13.06.2023 10:56

Amber Escudero-Kontostathis, Washington DC'de doğum gününü kutlarken başına gelen korkunç bir olayı anlattı. Yıldırım çarpması sonucu 950 milyon volt enerjiyle karşılaşan Amber, üzücü bir şekilde 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sağ kurtuldu. Bu trajik olayın ardından Amber'ın yaraları çok ciddi oldu ve iyileşme süreci oldukça zorlu geçti.

Beyaz Saray'ın karşısında geçen yıl 4 Ağustos'ta meydana gelen ve üç kişiyi daha öldüren 950 milyon voltluk bir yıldırım çarpmasından sağ kurtulan bir hayır kurumu çalışanı, korkunç yaralarından ve kademeli iyileşme sürecini anlattı.

SAATİ KOLUNA YAPIŞTI, KALBİ DURDU

Amber Escudero-Kontostathis'in nervürlere zarar veren yıldırım çarpması, saatini bile bileğine yapıştırmış ve kalbini durdurmuştu. Amber, yaralarını hafifletmek için saatlerce duş almak zorunda kaldı ve bu süre boyunca acı içinde çığlık attığını dile getirdi. Genç kadın korkunç olay sonrası yıldırımın vücudunda bıraktığı derin yara izlerini gösterdi.

Doğum gününü kutladığı sırada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri ürküttü

HALA İYİLEŞME SÜRECİNDE

Amber, olay sonrası sağ kaldığı için şanslı olduğunu düşünüyor ve olay sırasında kendi hayatını riske atan yabancıların yardımı sayesinde hayatta kaldığını söylüyor. Hala iyileşme sürecinde olan Amber, ağrılarını ve sinir sistemi üzerindeki etkileri hissediyor. Yaşadığı acılar bazen dayanılmaz oluyor, fakat hayatta kalmış olmanın farkındalığıyla minnettar olduğunu ifade ediyor.

Doğum gününü kutladığı sırada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri ürküttü
Doğum gününü kutladığı sırada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri ürküttü
Doğum gününü kutladığı sırada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri ürküttü
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Yıldırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doğum gününü kutladığı esnada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri endişe verici - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğum gününü kutladığı esnada yıldırım çarpmıştı! Vücudundaki derin yara izleri endişe verici - Son Dakika
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