Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı - Son Dakika
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Dünya

Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların 'doğrulanmış bir gerçek' olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Pekin ise bu iddiaları reddetmişti.

31.01.2025 23:05
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.

"KOVİD-19 VİRÜSÜ VUHAN'DAKİ LABORATUVARLARDAN SIZDI"

Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı." ifadelerini kullandı.

TRUMP ÇİN'İ SUÇLAMIŞ, PEKİN İSE REDDETMİŞTİ

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Pekin ise bu iddiaları reddetmişti.

Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan\'daki laboratuvarlardan sızdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet İPTAŞ:
    BENCE AMERİKA, İNGİLTERE, AVRUPA, İSRAİL BU KOVİTİ 2019DA ÇİNE UÇAKLA SALDILAR, ÇİNİ KARALAMAK İÇİN. ŞUANDA BİLE DÜNYAYA VİRÜS SALIYORLAR. ESKİDEN YILDA BİR KEZ GRİP OLUNURDU, ŞİMDİ YILDA 4.5 DEFA GRİP OLUYORUZ. BİZİ ZEHİRLİYOR BİRİLERİ ÇOK EMİNİM, ÇÜNKÜ BEN ÇOK SAĞLIKLI VE CİĞERLERİ TERTEMİZ BİRİYDİM. ASTIM OLDUM MAALESEF. 5 0 Yanıtla
  • O.Oguz Soysal:
    pislik herifler!… 4 0 Yanıtla
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