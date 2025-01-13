Beyonce'nin yardım vakfı BeyGOOD, Los Angeles yangın mağdurlarına 2.5 milyon dolar bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Beyonce'nin yardım vakfı BeyGOOD, Los Angeles yangın mağdurlarına 2.5 milyon dolar bağışladı

Geniş Video İzle

Beyonce'nin hayır kurumu BeyGOOD, Güney Kaliforniya'daki yangın mağdurlarına yardım amacıyla Los Angeles yangın yardım fonuna 2.5 milyon dolar bağışladı. Yangın felaketi, can kaybının 24'e yükseldiği ve binlerce yapının kül olduğu bir durumda devam ediyor.

13.01.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyonce'nin hayır kurumu BeyGOOD, Güney Kaliforniya'da devam eden yangınlarla mücadele için Los Angeles yangın yardım fonuna 2.5 milyon dolar bağışta bulundu.

43 yaşındaki ünlü şarkıcı, Salı günü şiddetli Santa Ana rüzgarlarıyla başlayan ve Pazar itibariyle can kaybının 24'e yükseldiği yangın felaketinin mağdurlarına yardım etmeyi amaçlıyor.

Pacific Palisades ve Eaton yangınları tek başına yaklaşık 12.000 yapıyı yok etti ve toplam 37.830 dönümlük alanı kül etti.

Vakfın Instagram sayfasında Pazar günü paylaşılan gönderide, Beyonce'nin "orman yangınlarından etkilenen ailelere" yardım etmek için fona bağışta bulunduğu duyuruldu.

Paylaşımda, "Los Angeles, sizinle birlikteyiz. BeyGOOD, LA Yangın Yardım Fonu'na 2.5 milyon dolar bağış yaparak harekete geçiyor" denildi.

"Bağış, Altadena/Pasadena bölgesinde evlerini kaybeden ailelere ve yangından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere kiliselere ve toplum merkezlerine yardım için ayrıldı."

Ödüllü sanatçı tarafından 2013 yılında kurulan vakıf, resmi web sitesine göre "dezavantajlı ve kaynak yetersizliği olan programları destekleyerek ekonomik eşitliğe odaklanıyor."

Beyonce daha önce de COVID-19 salgını sırasında ruh sağlığı desteği sağlamak için 6 milyon dolar bağışlamıştı. Aynı yıl, salgın nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişilere yardım etmek için BeyGOOD aracılığıyla 500 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Geçen yıl Şubat 2024'te ise, kuaförlük okullarına ve salonlarına 500 bin dolar daha bağışlayan sanatçı, "Profesyonel stilistlerin saç sağlığı üzerindeki etkisini ve kuaför topluluğunu desteklemenin kritik önemini kutluyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Beyonce\'nin yardım vakfı BeyGOOD, Los Angeles yangın mağdurlarına 2.5 milyon dolar bağışladı

Kaliforniya, Los Angeles, Beyonce, Ünlüler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyonce'nin yardım vakfı BeyGOOD, Los Angeles yangın mağdurlarına 2.5 milyon dolar bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yücel Yetim:
    Hadi iyisin ALİ KOÇ seni gidi seniiiiiiiii 3 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    hadisenin de vakfı var mı? öyle sahne de pittigini açmakla olmuyor,arasına da vereceksin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: Beyonce'nin yardım vakfı BeyGOOD, Los Angeles yangın mağdurlarına 2.5 milyon dolar bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.