Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen sayısını azaltmak için yeni önlemler açıkladı - Son Dakika
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Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen sayısını azaltmak için yeni önlemler açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırına ulaşan rekor sayıda göçmeni azaltmak için yeni önlemler açıkladı. Yeni önlemler kapsamında yetkililer, yasadışı yollardan giren göçmenleri iltica başvurularını işleme koymadan sınırdışı etme yetkisine sahip olacak. Ayrıca, başvuruların hızlı sonuçlandırılması ve göç mahkemelerinin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Biden, bu hamlelerin sınırların kontrolünü geri kazanmaya yardımcı olacağını belirtirken, bazı göçmen aktivistleri kararı eleştirdi. Önlemler, yedi gün içinde ülkeye gelen ortalama göçmen sayısının belirli bir eşiği aşması durumunda devreye girecek.

05.06.2024 08:56
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ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesi siyaseten kendisini zora sokan ABD-Meksika sınırına ulaşan rekor sayıda göçmeni azaltmak için yeni önlemler açıkladı.

Yeni önlemler uyarınca yetkililer, ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenleri iltica başvurularını işleme koymadan sınırdışı edebilecek.

Bu önleme günlük göçmen sayısı eşiği aşıldığında ve sınırda durumla "başa çıkılamayacak" hale gelnice başvurulacak.

Ayrıca, başvuruları hızlı sonuçlandırmayı ve ABD'deki göç mahkemelerinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan önlemler de duyuruldu.

Biden, bazı sınır kentlerinin belediye başkanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada bu hamlelerin "sınırların kontrölünü geri kazanmaya yardımcı olacağını" söyledi.

Ancak bazı göçmen aktivistleri kararı eleştirdi. Ulusal Göç Forumu'nun Başkanı Jennie Murray "Siyasetin göç diyaloğunu giderek daha sıkı bir yöne doğru itmesi talihsiz" dedi.

Joe Biden yönetimi sırasında ABD sınırını yasadışı yollardan geçen 6,4 milyon göçmen durduruldu.

Göçmen sayısı bu yıl çok azalsa da, uzmanlar bu eğilimin büyük ihtimalle devam etmeyeceğine inanıyor.

Bazı Demokratik Kongre üyeleri de Kongre binası önünde yaptıkları basın toplantısında Biden'ın kararını eleştirdi.

Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın kampanyası ise "kararların bir af olduğunu ve sınır güvenliğiyle ilgisi bulunmadığını" savundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yeni önlemlerin "Güney sınırında yüksek sayıdaki geçişlerin, bugün olduğu gibi zamanında karar alma kabiliyetinin etkilediği dönemlerde kullanılacağını" belirtti.

Alınan önlemlerin bazıları için, Amerikan iltica sisteminin kısıtlanmasına izin veren 1952 tarihli bir yasa kullanılıyor.

212 (f) diye bilinen yasa, ABD Başkanlarına gelişleri "ülkenin çıkarlarına zarar verdiği "takdirde yabancıların ülkeye girişini askıya alma yetkisi veriyor.

Aynı yasa, Trump yönetimi tarafından çoğunluğu Müslüman ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı konulduğunda da kullanılmıştı.

ABD'li yetkililer, gazetecilere yaptıkları açıklamada kısıtlamaların yedi gün içinde ülkeye gelen ortalama göçmen sayısının 2500'ü geçtiğinde devreye gireceğini belirtti.

Önlemlerin yedi gün içindeki ortalama sayının 1500'e gerilemesi durumunda geri alınacağı ifade edildi.

Önlemler arasında, göç davalarının mahkemelerde çabuk sonuçlandırılması ve ülkede kalışı için yasal nedenleri olmayanların sınırdışı edilmesi de yer alıyor.

Kamuoyu araştırmaları ABD'li seçmenlerin önemli bir kısmının göçü, ekonomi ve enflasyonun önünde, ülkenin karşılaştığı en önemli sorun olarak gördüğüne işaret ediyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen sayısını azaltmak için yeni önlemler açıkladı - Son Dakika

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