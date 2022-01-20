Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar

ABD Başkanı Joe Biden, görevinde 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politika başlıklarını değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"RUSYA'NIN HİÇ GÖRMEDİĞİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Biden'ın gündeminde son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve olası bir saldırı ihtimali vardı. Joe Biden, "Benim tahminime göre Rusya, Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya'da asker sayımızı artıracağız." dedi.

"İŞGALİN SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." ifadesinin ardından, Rus askerlerin Ukrayna'ya geçmesinin yeni bir işgal anlamına geldiği ve bunun ağır sonuçları olacağı açıklamasını yaptı.

''RUSLARIN CAN KAYBI ÇOK OLUR"

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya halihazırda 600 milyon dolar değerinde askeri mühimmat gönderdiklerine işaret ederek, "Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur, oluk oluk kan akar." uyarısında bulundu. Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, bunun Rusya için kısa, orta ve uzun vadede ciddi sonuçları olacağını belirten Biden, "Rus bankaları dolarla mücadele edemeyecek." dedi.

"PUTİN'İN SONUÇLARI HESAPLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Rusya'nın anlaşma şartlarından birinin Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması olduğunu vurgulayan Biden, "Her ülkenin istediği örgüte katılma hakkı var. Ancak ben kısa vadede Ukrayna'nın şartları yerine getirip, NATO'ya katılabileceğini sanmıyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, büyük ülkelerin blöf yapmaması gerektiğini belirterek, "Putin bilgili bir adam, sonuçları hesapladığını düşünüyorum. Bence net kararını henüz vermedi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, bu dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli olay olur" ifadesini kullandı.