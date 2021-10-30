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Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı - Son Dakika

Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı

30.10.2021 15:32

İtalya'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi sebebiyle birçok devlet başkanı bir araya geldi. Zirveye, aralarında denizaltı anlaşması nedeniyle gerginlik bulunan ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un el sıkışma krizi damga vurdu. Biden, Fransız liderin omzuna elini atmak isterken Macron ise tokalaşma esnasında iki eli ile Biden'a üstünlük kurmaya çalıştı.

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren uluslararası G20 Zirvesi'nde dünya liderleri bir araya geldi. İtalya'nın başkenti Roma'da, aile fotoğrafı çekimlerinin ardından resmen başlayan zirvede, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da oldukça yakından takip edildi.

Denizaltı krizi çözülse de gerginlik sürüyor! Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu

DENİZALTI KRİZİNİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Avustralya'nın, Fransa'dan gelecek olan denizaltı siparişini iptal edeceğini ve bunun yerine AUKUS adı altında İngiltere ve ABD ile bir iş birliği yapacağını duyurmasının ardından ABD ve Fransa ilişkileri, oldukça gergin bir noktaya ulaşmıştı. Fransa, yaşananları ihanet olarak değerlendirerek, 'sırtımızdan vurulduk' açıklaması yapmış, iki lider konuya ilişkin bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti.

Denizaltı krizi çözülse de gerginlik sürüyor! Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu

BEDEN DİLLERİ GERGİNLİĞİ ELE VERDİ

AUKUS krizinin ardından ilk olarak dün Vatikan Büyükelçiliği'nde bir araya gelen Biden ve Macron arasındaki gerginlik, kameralara yansımıştı. Taraflar olumlu mesaj verse de ikilinin beden dilleri, arada süren gerginliğin adeta kanıtı olarak algılandı. Zaman zaman tokalaşmakta zorluk yaşayan ikili, ortaya dikkat çeken görüntüler çıkardı.

Denizaltı krizi çözülse de gerginlik sürüyor! Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu

ÜSTÜNLÜK YARIŞI

G20 Zirvesi'ndeki aile fotoğrafından hemen önce sahnede bir araya gelen ikili, tokalaşmalarıyla bir kez daha gündem oldu. Biden, elini Macron'un omuzuna atarak görüşmede üstün olan tarafın kendisinde olduğunu göstermeye çalıştı. Ancak Macron, hızlı bir hareketle tokalaşmada ellerini Biden'ın üzerine koyarak onun üstünlüğünü kabul etmediğini gösteren bir hamle gerçekleştirdi. İki isim arasındaki bu üstünlük yarışında Biden'ın kolunun üzerine elini koyarak sohbetti kendi istediğine göre yönlendirmeye çalışan Macron'un tavrı öne çıktı.

Denizaltı krizi çözülse de gerginlik sürüyor! Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu
Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı

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Son Dakika Dünya Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı - Son Dakika Dünya


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