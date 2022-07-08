Biden yine tüm dünyanın diline düştü! Bu kez prompter vakasıyla alay konusu

Daha önce havayla el sıkışması, bisikletten düşmesi ve çeşitli gaflarıyla sık sık gündeme gelen79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bu kez prompter vakasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD gündeminde geniş yer bulan kadınların kürtaja erişimi ve kadın-doğum sağlığı konusunda canlı yayında açıklamalarda bulunan Biden,prompterda yazanları okurken "Satırı tekrarla" ve "Alıntıyı sonlandır" gibi komutları da okudu.

Canlı yayında gerçekleşen olay, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulan arasına geldi.