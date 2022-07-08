Biden yine tüm dünyanın diline düştü! Bu kez prompter vakasıyla alay konusu - Son Dakika
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Biden yine tüm dünyanın diline düştü! Bu kez prompter vakasıyla alay konusu

08.07.2022 21:54

Sık sık gafları ve hareketleri ile sosyal medyada gündem olan Biden bu kez prompter vakasıyla alay konusu oldu. Canlı yayında bir konuşma yapan 79 yaşında ABD Başkanı, prompterdaki yazıyı okurken "satırı tekrarla" yazan komut kısmını da okudu.

Daha önce havayla el sıkışması, bisikletten düşmesi ve çeşitli gaflarıyla sık sık gündeme gelen79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bu kez prompter vakasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD gündeminde geniş yer bulan kadınların kürtaja erişimi ve kadın-doğum sağlığı konusunda canlı yayında açıklamalarda bulunan Biden,prompterda yazanları okurken "Satırı tekrarla" ve "Alıntıyı sonlandır" gibi komutları da okudu.

Canlı yayında gerçekleşen olay, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulan arasına geldi.

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Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden yine tüm dünyanın diline düştü! Bu kez prompter vakasıyla alay konusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden yine tüm dünyanın diline düştü! Bu kez prompter vakasıyla alay konusu - Son Dakika
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