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Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk - Son Dakika

Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk

25.12.2021 17:11
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk

1861 yılındaki Amerikan İç Savaşı'ndan kalma bir zaman kapsülünü açan bilim insanları, hayal ettiklerinin aksine bir tablo ile karşılaştı. Eski ABD Başkanlarından Abraham Lincoln'un tabutta yatarken çekilen bir fotoğrafını görmeyi uman uzmanlar, bir taş ustasının fotoğrafıyla karşılaştı.

Amerika'da 1861 yılında gerçekleşen iç savaştan kalma zaman kapsülünün bulunması heyecan yaratmıştı. Tüm ülkenin içinden ne çıkacağını merakla beklediği zaman kapsülünün açılışı gerçekleştirildi ancak Eski ABD Başkanı Lincoln'un tabutta yatarken çekilmiş fotoğrafını görmeyi bekleyen bilim insanları, umdukları manzarayı göremedi.

ELEKTRİKLİ TESTERE İLE DİKKATLİCE AÇILDI

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Amerika Konfedere Devletleri (Konfederasyon) ordusunun komutanlığını yapan Robert E. Lee'nin, Virginia eyaletindeki heykelinin altında 17 Aralık'ta bir zaman kapsülü bulundu. Uzmanlar İç Savaş'tan kalma kapsülü, yaklaşık 680 kiloluk granitin içinden elektrikli testere ve kamalarla dün dikkatlice çıkardı.

LİNCOLN'UN FOTOĞRAFININ ÇIKMASI BEKLENİYORDU

1887 tarihli bir gazete haberi nedeniyle kapsülün içinde ABD'nin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ın tabutta yatarken çekilmiş bir fotoğrafı ve o dönemden kalma hatıralar olduğu düşünülüyordu. Ayrıca Virginia Kütüphanesi kayıtları, Lee'nin heykelinin altındaki bir kapsülde çoğu Konfederasyon'la ilgili 60 nesne olduğunu gösteriyordu. Heykel eylülde kaldırılınca bir araştırma yapılmış ancak kapsül bulunamamıştı. Pes etmeyen uzmanlar, kutuyu cuma günü tespit etti.

Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtığında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk

TAŞ USTASININ FOTOĞRAFI VARDI

Ancak açılan kutu herkesi şaşırttı. Zira kapsülün içinden 1875 tarihli bir almanak, Britanya'ya ait bir madeni para, bir mektup, heykelin kaidesini yapan taş ustasının fotoğrafı ve bir kitap çıktı.

"KUTUYA NEDEN KONULDUKLARINI HENÜZ BİLMİYORUZ"

Virginia Tarihi Kaynaklar Departmanı Müdürü Julie Langan, "Bu çeşitli nesnelerin kutuya neden konduğunu henüz anlamadık. Tuhaf bir karışım" diye konuştu. Taş ustasının fotoğrafına dikkat çeken Langan, kutuyu işçilerin koyma ihtimali olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Abraham Lincoln, Bilim İnsanı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk - Son Dakika
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