BioNTech Kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Kanser Aşısıyla İlgili Heyecan Verici Açıklama - Son Dakika

BioNTech Kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Kanser Aşısıyla İlgili Heyecan Verici Açıklama

BioNTech Kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin\'den Kanser Aşısıyla İlgili Heyecan Verici Açıklama
Son Güncelleme: 23.08.2023 10:28

Koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayan BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser aşısıyla ilgili deneme süreçlerinin devam ettiğini ve 2026 yılından itibaren ilaçların hastalara sunulabileceğini açıkladı. Şahin, çalışmalarının yüzde 80'ini kanserle mücadeleye ayırdığını belirtti.

Dünya koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken, 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan virüse karşı geliştirdiği BioNTech aşısıyla şimdilerde davalık olan Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecan yaratan bir açıklama geldi. Kanser aşısıyla ilgili deneme süreçlerinin devam ettiğini belirten Şahin, "Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.

KANSER HASTALIĞI İLGİLİ HEYECAN YARATAN AÇIKLAMA

Koronavirüsle mücadele 3 yılı aşkın süredir devam ederken, salgının yavaşlamasında en büyük pay sahiplerinden biri olan BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser hastalığıyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.

2026 YILINI İŞARET ETTİ

Son dönemde koronavirüs aşısının yarattığı kalıcı yan etkiler ve hasar iddiaları nedeniyle davalık olan Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser türleriyle ilgili geliştirdikleri ilaçların 2026 yılından itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YILDA YENİ DENEME SÜREÇLERİNE GEÇECEĞİZ"

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Şahin, akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdikleri ilaçların deneme süreçlerinin devam ettiğini belirterek "Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80'İ KANSERLE MÜCADELEYE AYRILDI

İlaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunun güçlendirilmesini hedeflediğini söyleyen Uğur Şahin, COVID-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının yüzde 80'inini kanserle mücadeleye ayırdığını da ekledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya BioNTech Kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Kanser Aşısıyla İlgili Heyecan Verici Açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: BioNTech Kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Kanser Aşısıyla İlgili Heyecan Verici Açıklama - Son Dakika
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