Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı! - Son Dakika
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Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı!

26.03.2022 08:05
Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı!

Rusya ile Ukrayna arasında bir ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta Rus ordusu "tahmin edilen ilerlemeyi" sağlayamadığını ilk kez kabul ederek, hedef değiştirdi. Üst düzey Rus yetkililer, "Güçlerimiz esas hedefe odaklandı" diyerek sinyal verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta başlattığı işgal ile ilgili konuşan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Sergei Rudskoi açıklamalarda bulundu. Rudskoi, "Güçlerimiz, esas hedefe odaklanacak, o da Donbas'ın tamamen bağımsız hale getirilmesi" dedi.

Rudskoi, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer şehirlerin hedefe alınmasının, Ukrayna ordusunun dikkatini dağıtma stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Genelkurmay başkanı yardımcısı Rudskoi, "Operasyonumuzun ilk fazının hedefine ulaşıldı. Ukrayna ordusunun gücü önemli ölçüde azaldı ve bu da esas hedefimize odaklanmamıza yaradı: Donbas'ı bağımsızlığakavuşturmak" dedi.

BLOOMBERG: RUSYA AMACINA ULAŞAMADI

Savaşınbaşladığı bir ay içinde kayda değer bir toprak kazanımı elde edemeyen Rusya'dan gelen bu açıklama ile ilgili olarak ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, "Bir aylık savaşmanın ardından sınırlı ölçekte toprak kazanımı elde edilmesi, Moskova'nın potansiyel olarak hedef değiştirmesine yol açtı" yorumunu yaptı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilerleyişini durdurduğuna dikkat çekilirken, Rusya'nın Ukrayna'yı "silahsızlandırma" ve "Nazilerden temizleme" amacının da gerçekleşmediğine vurgu yapıldı.

LUHANSK'IN YÜZDE 93'Ü, DONETSK'İN YÜZDE 54'Ü RUS KONTROLÜNDE

Ukrayna'yı birçok koldan kuşatan ve birçok bölgeye saldıran Rus ordusunun üst düzey ismi Rudskoi, operasyonun başarılı geçtiğini söylerken, Moskova'nın bazı yerleri ele geçirmek için henüz karar vermediğini de dile getirdi. Rudskoi, "Bütün hedeflere ulaşılana kadar operasyon devam edecek" derken, bunun için bir zaman çizelgesi sunmadı.

Rudskoi, savaşta 1351 Rus askerinin öldüğünü ve 3835 askerin ise yaralandığını söylerken, Rus güçlerinin Moskova yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yüzde 93'ünün ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ise yüzde 54'ünün kontrol altında olduğunu aktardı.

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