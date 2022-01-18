Bir futbol sahasının yarısı büyüklüğündeki gezegen 4 Şubat'ta Dünya'ya el sallayacak!

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, gelecek ay bir futbol sahasının yarısı büyüklüğündeki bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceği ve gezegen için hiçbir tehdit oluşturmayacağı açıklandı.

1 OCAK'TA KEŞFEDİLDİ, ADI: 2022 AA

Asteroit ilk kez 1 Ocak'ta gözlemevi tarafından tespit edilmişti. Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi asteroit keşfini doğrulamış ve onu 2022 AA diye isimlendirmişti. Bu isim, 2022 AA'nın bu yıl keşfedilen Dünya'ya yakın ilk asteroit olduğu anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'deki gözlem istasyonları asteroidi o zamandan bu yana yakından takip ediyor.

4 ŞUBAT'I İŞARET ETTİLER

Genişliği 43 metre olduğu tahmin edilen yeni keşfedilen bu cisim, Apollo asteroid grubuna ait. Bu tür asteroitler, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinden daha büyük yörüngelere sahip ve yolları Dünya'nınkiyle kesişiyor. Çin gözlemevi, asteroidin 4 Şubat'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini tahmin ediyor.

Gözlemevinin Dünya'ya Yakın Cisim Teleskobu programının başındaki bilim insanı Zhao Haibin, asteroidin Dünya'ya doğru ilerlediğini ve Dünya yüzeyinden 2,55 milyon kilometre uzaklığa yaklaşmasının beklendiğini söyledi. Zhao, "Mesafe göz önünde bulundurulduğunda, Dünya için hiçbir tehdit oluşturmayacak" dedi.