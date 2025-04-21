Bir sonraki Papa kim olacak? İşte en güçlü iki aday

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in ardından, Katolik Kilisesi yeni liderini belirlemek üzere kardinaller Roma'da toplanmaya başladı. 1.4 milyar Katoliğin ruhani liderini seçecek olan Papalık Konklav'ı (seçim süreci) için gözler, farklı kıtalardan ve kültürlerden gelen güçlü adaylara çevrilmiş durumda.

İlk Latin Amerikalı Papa olan Francis'in ardından, Kilise'de coğrafi açılım devam edebilir. Uzmanlar, ilk kez bir siyahi veya Asyalı Papa'nın seçilebileceğini belirtiyor.

Bahis şirketlerinin favorisi şu anda 67 yaşındaki Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle. Katolikliğin en hızlı büyüdüğü bölge olan Asya'dan gelecek bir Papa, Kilise'nin bu bölgedeki misyonunu güçlendirebilir. Tagle, kürtaja karşı olsa da, eşcinsel ve boşanmış çiftlere karşı daha anlayışlı tutumuyla biliniyor.

Gana doğumlu 76 yaşındaki Kardinal Peter Turkson, ilk siyahi Papa olma potansiyeli taşıyan en güçlü aday. Afrika'daki eşcinsellik karşıtı sert yasaları eleştirirken, kıtanın geleneksel değerlerine de saygı gösterilmesini savunan Turkson, orta yolcu tutumuyla dikkat çekiyor.

Vatikan'ın "içeriden" adayı olarak görülen 70 yaşındaki İtalyan Kardinal Pietro Parolin ise Papa Francis'in Kardinal Devlet Sekreteri olarak görev yaptı. Parolin, İrlanda'nın eşcinsel evliliği yasallaştırmasını "insanlık için bir yenilgi" olarak tanımlamasıyla hatırlanıyor.

Macaristan'dan 72 yaşındaki Kardinal Peter Erdo, eski Sovyet bloğundan gelen muhafazakâr kanadın güçlü sesi konumunda. Portekiz'den gelen 59 yaşındaki Jose Tolentino ise genç yaşıyla ve modern dünyaya açık tutumuyla dikkat çekiyor.

İtalya'dan 69 yaşındaki Kardinal Matteo Zuppi, Ukrayna krizi için barış elçisi olarak Moskova'yı ziyaret etmesiyle tanınırken, Malta'dan 68 yaşındaki Mario Grech hem yenilikçi hem de gelenekçi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Fransız Ginesi doğumlu 79 yaşındaki Kardinal Robert Sarah da ilk siyahi Papa olabilecek isimler arasında, ancak yaşı dezavantaj olarak görülüyor.

Konklav sürecinde, kardinaller Sistina Şapeli'nde toplanacak ve gizli oylama yapacak. Yeni Papa'nın seçilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Katolik Kilisesi'nin gelecek yönünü belirleyecek bu seçim, milyarlarca inanan tarafından yakından takip ediliyor.