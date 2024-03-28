İngiltere\'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi

İngiltere'de tek motorlu bir uçak, gösteri uçuşu esnasında yere çakıldı. Kazada uçağın pilotu yanarak hayatını kaybetti.
Tek motorlu Cirrus SR22 tipi uçağın Cambridgeshire'deki Duxford Havaalanı'na inerken düştüğü ortaya çıktı. Bir tanık, pilotun iniş sırasında uçağın kontrolünü kaybettiğini ve uçağın burnu üzerine bir tarlaya çakıldığını söyledi.
Cambridgeshire'daki kazadan sonra, çok sayıda itfaiye aracı ve acil servis görevlileri hızla enkaz yerine ulaştı. Olay yerindeki fotoğraflar, itfaiye ekibinin, uçağın tamamen harabeye dönmüş sabit kanadını suyla söndürdüğünü gösterdi.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Sırbistan'da muhtaçlara temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 1500 koli yardım dağıttı. Ayrıca, 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında 1000 Mushaf dağıtıldı ve 1000 kişiye iftar verildi. Yardım çalışmalarına Sırbistan İslam Birliği Başkanı Senad Halitovic ve Din Hizmetleri Müşaviri Ertuğrul Coşkun da katıldı.
Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde bulunan Herşem Kampı'nda kalan yerinden edilmiş 250 aileye gıda, giyim ve ekmek yardımı gerçekleştirdi. Türk Kızılayın Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, ramazan boyunca 5 bin aileye yardımların devam edeceğini açıkladı.
Honolulu'da yaşayan playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşı Billy Wilhelm Huntzinger'in mühimmat ve uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanmasını engellemek için İç Güvenlik Soruşturmaları özel ajanına 5.000 dolar rüşvet teklif ettiği iddiasıyla tutuklandı. Huntzinger, bir evde silahla yakalandıktan sonra polis tarafından tutuklandı. Schwartz, 5.000 dolarlık rüşveti önerdikten sonra 25.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yayımladığı listede, Moskova'nın banliyösündeki bir konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi.
ABD'nin Baltimore kentinde yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasıyla nehre düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'özgür Filistin'in yanındayız' yardım kampanyasına her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu öğrencileri, Filistin için biriktirdikleri yardımı TDV Elazığ Şubesine teslim etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Londra merkezli ünlü moda markası Poster Girl için çalışan bir model, Buckingham Sarayı'nın önünde sütyensiz dolaşınca büyük ilgi uyandırdı. Modelin cesur davranışı, markanın sezon ortası indirimlerini tanıtmak için özel bir görevde olduğu halde tartışmalara neden oldu. Poster Girl markası ise olayı sosyal medya hesapları üzerinden tanıtarak marka bilinirliğini artırmaya çalıştı.
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