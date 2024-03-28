İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi

Geniş Video İzle

İngiltere'de Duxford Havaalanı'na iniş yapmaya çalışan bir gösteri uçağı, havaalanı yanındaki tarlaya düştü. Kazada pilot yaşamını yitirdi.

28.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de tek motorlu bir uçak, gösteri uçuşu esnasında yere çakıldı. Kazada uçağın pilotu yanarak hayatını kaybetti.

İNİŞ YAPARKEN TARLAYA ÇAKILDI

Tek motorlu Cirrus SR22 tipi uçağın Cambridgeshire'deki Duxford Havaalanı'na inerken düştüğü ortaya çıktı. Bir tanık, pilotun iniş sırasında uçağın kontrolünü kaybettiğini ve uçağın burnu üzerine bir tarlaya çakıldığını söyledi.

Birleşik Krallık Savaş Müzesi'nde yapılan gösteri sırasında uçak yere çakıldı, pilot hayatını kaybetti

Cambridgeshire'daki kazadan sonra, çok sayıda itfaiye aracı ve acil servis görevlileri hızla enkaz yerine ulaştı. Olay yerindeki fotoğraflar, itfaiye ekibinin, uçağın tamamen harabeye dönmüş sabit kanadını suyla söndürdüğünü gösterdi.

Birleşik Krallık Savaş Müzesi'nde yapılan gösteri sırasında uçak yere çakıldı, pilot hayatını kaybetti
İngiltere\'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi

Birleşik Krallık, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TDV ve DİTİB, Sırbistan'da muhtaçlara yardım dağıttı
    17:10 TDV ve DİTİB, Sırbistan'da muhtaçlara yardım dağıttı

    Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Sırbistan'da muhtaçlara temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 1500 koli yardım dağıttı. Ayrıca, 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında 1000 Mushaf dağıtıldı ve 1000 kişiye iftar verildi. Yardım çalışmalarına Sırbistan İslam Birliği Başkanı Senad Halitovic ve Din Hizmetleri Müşaviri Ertuğrul Coşkun da katıldı.

  • Türk Kızılayı, Irak'ta yerinden edilmiş ailelere yardım sağlıyor
    16:49 Türk Kızılayı, Irak'ta yerinden edilmiş ailelere yardım sağlıyor

    Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde bulunan Herşem Kampı'nda kalan yerinden edilmiş 250 aileye gıda, giyim ve ekmek yardımı gerçekleştirdi. Türk Kızılayın Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, ramazan boyunca 5 bin aileye yardımların devam edeceğini açıkladı.

  • Playboy Modeli, Erkek Arkadaşının Mühimmat Suçlamasını Engellemek İçin Rüşvet Verdi
    16:49 Playboy Modeli, Erkek Arkadaşının Mühimmat Suçlamasını Engellemek İçin Rüşvet Verdi

    Honolulu'da yaşayan playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşı Billy Wilhelm Huntzinger'in mühimmat ve uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanmasını engellemek için İç Güvenlik Soruşturmaları özel ajanına 5.000 dolar rüşvet teklif ettiği iddiasıyla tutuklandı. Huntzinger, bir evde silahla yakalandıktan sonra polis tarafından tutuklandı. Schwartz, 5.000 dolarlık rüşveti önerdikten sonra 25.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

  • Moskova'daki Terör Saldırısında Ölü Sayısı 143'e Yükseldi
    16:43 Moskova'daki Terör Saldırısında Ölü Sayısı 143'e Yükseldi

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yayımladığı listede, Moskova'nın banliyösündeki bir konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi.

  • ABD'de yük gemisi çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
    16:28 ABD'de yük gemisi çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

    ABD'nin Baltimore kentinde yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasıyla nehre düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

  • Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin'e yardım kampanyasına destekler artıyor
    16:11 Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin'e yardım kampanyasına destekler artıyor

    Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'özgür Filistin'in yanındayız' yardım kampanyasına her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu öğrencileri, Filistin için biriktirdikleri yardımı TDV Elazığ Şubesine teslim etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

  • Buckingham Sarayı Önünde Sütyensiz Model Şaşkınlık Yarattı
    16:10 Buckingham Sarayı Önünde Sütyensiz Model Şaşkınlık Yarattı

    Londra merkezli ünlü moda markası Poster Girl için çalışan bir model, Buckingham Sarayı'nın önünde sütyensiz dolaşınca büyük ilgi uyandırdı. Modelin cesur davranışı, markanın sezon ortası indirimlerini tanıtmak için özel bir görevde olduğu halde tartışmalara neden oldu. Poster Girl markası ise olayı sosyal medya hesapları üzerinden tanıtarak marka bilinirliğini artırmaya çalıştı.


16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:33:17. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement