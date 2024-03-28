İngiltere\'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi

Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin'e yardım kampanyasına destekler artıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'özgür Filistin'in yanındayız' yardım kampanyasına her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu öğrencileri, Filistin için biriktirdikleri yardımı TDV Elazığ Şubesine teslim etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.