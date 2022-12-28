İhbar üzerine ormanlık alana gidip kazı yapan yetkililer, toprak altında mağarada yaşayan bir adamla karşılaştı - Son Dakika
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İhbar üzerine ormanlık alana gidip kazı yapan yetkililer, toprak altında mağarada yaşayan bir adamla karşılaştı

28.12.2022 10:01

Birleşik Krallık'ta ormanlık alandan gelen bir ihbar üzerine bölgede kazı gerçekleştiren ekipler, toprak altındaki bir mağarada yaşayan adam tespit etti. İlk incelemelerde adamın 2019 yılından bu yana devletin bilgisi dahilinde mağarada yaşadığı belirlenirken, şahsın mağaradan tahliye edilmesi sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.

Birleşik Krallık'ta İngiltere'nin Suffolk kontluğunda bulunan Stowmarket bölgesindeki ihbar üzerine ormanlık alana giden polis ekipleri, kazdıkları toprağın altında ilginç bir manzara ile karşılaştılar. Kazıda bir mağara bulan ekipler, içeri girdiklerinde mağarada yaşayan bir adam olduğunu gördüler.

YASADIŞI KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Mağaranın bulunduğu bölgenin adamın toprağı olmadığını tespit eden ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda da adamın 2019 yılından bu yana mağarada yaşadığını belirledi. Hükümetin de bilgisi dahilinde mağarada yaşayan adam bölgeden tahliye edildi.

AİLESİNDEN BİRİ SAHİP ÇIKTI

Henüz fotoğrafları paylaşılmayan şahsa ailesinden birinin sahip çıktığı ve şu anda bakımının aile üyesinin evinde devam ettiği aktarıldı. Ancak adamın evinden tahliye edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı İngilizler, "Kimseye zararı yoksa neden çıkardınız" tepkisinde bulundu. Bazıları da adamın saldırgan olduğunu öne sürdü.

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Birleşik Krallık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İhbar üzerine ormanlık alana gidip kazı yapan yetkililer, toprak altında mağarada yaşayan bir adamla karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhbar üzerine ormanlık alana gidip kazı yapan yetkililer, toprak altında mağarada yaşayan bir adamla karşılaştı - Son Dakika
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