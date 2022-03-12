Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi - Son Dakika
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Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi

12.03.2022 19:58
Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı. Açıklamada, 24 Şubat-11 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

4 MİLYAR SİVİL ÜLKEDEN KAÇABİLİR

Polonya'ya 1 milyon 575 bin 703, Macaristan'a 235 bin 576, Slovakya'ya 185 bin 673, Rusya'ya 105 bin 897, Moldova'ya 104 bin 929, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 938 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi. BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi - Son Dakika


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