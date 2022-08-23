Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu

23.08.2022 14:08
Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Olinvka'da 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırıyı soruşturmak üzere Rusya ve Ukrayna'nın davetiyle oluşturulması talimatını verdiği ekip kuruldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Olinvka'da 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırıyı soruşturmak üzere Rusya ve Ukrayna'nın davetiyle oluşturulması talimatını verdiği ekip kuruldu.

Birlemiş Milletler resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 kişilik uzman ekibin isimleri de yer aldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, diğer üyeleri İzlanda'dan Ingibjörg Solrun Gisladottir ve Nijer'den Issoufou Yacouba'dan oluşan ekibe lider olarak Brezilya'dan Korgeneral (emekli) Carlos Alberto dos Santos Cruz'u atadı" denildi.

EKİP ÜYELERİ KİMLER?Ekip lideri olarak seçilen Santos Cruz, 45 yılı aşkın ulusal ve uluslararası askeri ve sivil deneyime sahip. 2017 yılında, BM barış güçlerine karşı şiddetin ele alınması konusunda bir Birleşmiş Milletler üst düzey incelemesine öncülük de etti. Gisladottir, uluslararası ve ulusal kamu hizmetinde 40 yılı aşkın deneyime sahip. Son olarak, 2021'den 2022'ye kadar Genel Sekreter Irak Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı. Yacouba ise ulusal ve uluslararası polis hizmetinde onlarca yıllık deneyime sahip. Yacouba, 2016'dan 2021'e kadar Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) polis şefi olarak görev yapmıştı.NELER OLMUŞTU?

29 Temmuz'da Ukrayna'nın Olinevka bölgesinde, hapishaneye düzenlenen saldırıda 50 Ukraynalı savaş esiri hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Ukrayna, Rusya'yı suçlamış, Rusya ise Ukrayna'yı suçlamıştı. İki ülke de Birleşmiş Milletleri, saldırıyı soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi kapsamında davette bulunmuştu. BM, söz konusu ekibin oluşturulduğunu duyursa da ekibin bölgeye gidiş tarihine ilişkin net bir açıklamada bulunmadı.


YORUMLAR
500
UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı BAKAN AKAR İLE BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN AÇIKLAMALAR BAKAN AKAR İLE BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN AÇIKLAMALAR
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için gaza bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
13:29 Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı
14:04 CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
13:18 Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
12:30 İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti
12:15 Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 14:08:25. #1.13#
SON DAKİKA: Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement