Birleşmiş Milletler TUSAŞ saldırısını kınadı: Sorumluları, finansörleri ve destekçileri hesap vermeli - Son Dakika
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Birleşmiş Milletler TUSAŞ saldırısını kınadı: Sorumluları, finansörleri ve destekçileri hesap vermeli

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı. Konsey, saldırının sorumlularının, finansörlerinin ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

24.10.2024 18:28
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BMGK, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınama mesajında önemli ifadeler kullandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: BM Güvenlik Konseyi, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınayarak, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

BMGK'DAN YAZILI AÇIKLAMA

15 üyeli BMGK, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK üyelerinin, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilerek, yaralılara acil şifalar dilendi.

"SALDIRININ SORUMLULARI, FİNANSÖRLERİ VE DÜZENLEYİCİLERİ HESAP VERMELİ"

"BMGK üyeleri, terörizmin her tür ve tezahürünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğunu ifade etmektedir." denilen açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, saldırının sorumluları, finansörleri, destekçileri ve düzenleyicilerinin adalete teslim edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tüm üye ülkelere, bu çerçevede uluslararası hukuk ve BMGK kararları uyarınca Türk hükümetiyle etkin işbirliği yapma çağrısında bulunuldu.

Her türlü terör faaliyetinin suç olduğu ve hiçbir meşruiyetinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bunların kim tarafından, nerede ve ne amaçla yapıldığının önem taşımadığı kaydedildi. Açıklamada, tüm üye ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre terörle mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.

TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki teröristin de PKK'lı olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi. Saldırıya ilişkin incelemeler sürerken MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terör hedeflerini vurdu. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 47 terör hedefi imha edildi, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Birleşmiş Milletler TUSAŞ saldırısını kınadı: Sorumluları, finansörleri ve destekçileri hesap vermeli

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Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler TUSAŞ saldırısını kınadı: Sorumluları, finansörleri ve destekçileri hesap vermeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ersin Çetinkaya:
    Finansör belli sorumlu belli destekçi belli 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bm diye bir kurum varmiydi acaba 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Finansörleri amerika, sorumluları avrupa ve amerika hadi sor hesabı , israil senin üssüne giriyo hesap soramıyonda ne sorcan acaba 9 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Hepsi belli 5 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Destekçileri abd AP sizlerde yapancı değilsiniz bu işlere. Dalga geçmeyin Vatandaş lar herşeyin farkında 2 0 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Hiçbir yetkisi,müeyyidesi,söz sahibi olmayan bir kurumun söyledikleri ve söyleyecekleri önemsiz. 1 0 Yanıtla
  • halil eles:
    vel vel önce İsraile hesap sor da sonra gel bizim iç meselemize laf söyle 1 0 Yanıtla
  • ahmet ak:
    BM.kim öyle birilerini tanımıyorum 0 0 Yanıtla
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