Üye Girişi
Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor - Son Dakika

Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor

09.10.2021 13:33
Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da siyah şapkası ve bisikletiyle takip ettiği kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Bir ayda yediden fazla kadını taciz ettiği belirlenen şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Londra'nın Tower Hamlets bölgesinde yaklaşık 1 aydan bu yana takip ettiği kadınların arkasından kendisini tatmin eden şahıs, polisleri alarma geçirdi. Gözüne kestirdiği kadınları bisikletiyle takip eden ve başına taktığı şapka sayesinde gizlenen sapık, bugüne kadar 7 kadını hedef aldı.

BÖLGE HALKINA UYARIDA BULUNULDU

Polis ekipleri, bölge halkına sapıkla ilgili uyarıda bulundu. Bisikletli sapığın hala serbest olduğuna vurgu yapılan açıklamada, tariflere uygun bir şahsa rastlanılması durumunda polise haber verilmesi gerektiği ifade edildi.

GENELLİKLE SABAH SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Polisler, şahsın yol haritasını da paylaştı. Bölgeye 2 ya da 5 kilometre uzunluktaki yerlere giden bisikletli sapık, genellikle sabah saatlerinde ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak 10 ile 12 arasında dolaşıma çıkan sapık, bir sefer de sabah 6'da tacizde bulundu.

Ülkeyi ayağa kaldıran sapık! Bisikletiyle takip ettiği kadınlara bakıp, kendisini tatmin ediyor
Ülkeyi ayağa kaldıran sapık! Bisikletiyle takip ettiği kadınlara bakıp, kendisini tatmin ediyor
Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor

Londra, Şapka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür 13:05 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik 12:57 Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi 12:20 Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı 12:07 Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı 11:49 Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar 11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor 10:50 Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor

Son Dakika Haberleri
13:35 Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti
13:33 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor
13:04 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
12:56 Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
12:55 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti         
13:35
Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar         
13:05
Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir         
12:56
Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor         
12:22
İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu         
12:16
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı         
11:42
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 13:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement