Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı - Son Dakika
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Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı

19.06.2022 12:48

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bisiklet sürdüğü sırada kalabalığı selamlamak isterken dengesini kaybedip yere düştü. Yaşanan kaza sonrası ciddi bir sağlık sorunu oluşmazken bugün kameralar önüne çıkan ABD lideri, ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürdüğü sırada kendisine seslenen kalabalığa selam vermek için durmak istedi. Ancak tam o anda dengesini kaybeden 79 yaşındaki Biden, bisikletten düştü.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜNDEM OLDU

O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alınmasına rağmen, söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Düşüşten sonra iyi olup olmadığını soran gazetecilere "Ben iyiyim" diyen Biden, olayın bisiklet pedallarındaki kopma sorunu nedeniyle yaşandığını söyledi.

Dün bisikletten düşen Biden, bugün 'İyiyim' mesajı vermek için kameralar önünde zıpladı

ZIPLADI

Biden bugün de bir kilisedeki ayine katıldı. Çıkışta kalabalık bir grup tarafından beklenen Biden'a, "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Ellerini yumruk yapan Biden ise konuşmaksızın, yerinde zıplayarak "ben iyiyim" mesajı verdi.

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Son Dakika Dünya Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan 'İyiyim' mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı - Son Dakika
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