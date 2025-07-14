Bitcoin Rekor Kırdı: Yükselişin Nedenleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Bitcoin Rekor Kırdı: Yükselişin Nedenleri

Bitcoin Rekor Kırdı: Yükselişin Nedenleri
14.07.2025 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, 122 bin 400 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı; kurumsal alımlar ve yasal beklentiler etkili.

Kripto para birimi Bitcoin son beş günde yüzde 10'un üstünde artışla 122 bin 400 dolar seviyesini geçti ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Yalnızca 14 Temmuz'daki artış yüzde 3 civarında oldu. Peki Bitcoin neden yükseliyor?

Uzmanlara göre artışta birden fazla faktör etkili.

Bunlardan biri, ABD Kongre'sinde "kripto haftasının" başlaması.

İsim, Temsilciler Meclisi'nde kripto para birimleriyle ilgili en az üç yasa tasarısının görüşülecek olmasına atıfta bulunuyor.

Piyasada bu yasalara dair olumlu beklentiler oluştu ve bu durum, Bitcoin'in değerinin artmasını tetikledi.

Kurumsal alımlar

Reuters'a konuşan kripto borsası Bitfinex'in türev ürünler müdürü Jag Kooner, "Bugüne kadar düzenlemelerdeki yetersizlikler nedeniyle kripto paralardan uzak durmuş sermayenin, bu yasalardan sonra buraya yatırım yapmasını bekliyoruz" dedi.

Finansal haber sitesi investing.com'a göre dünyanın en büyük beşinci kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Metaplanet şirketinin yaklaşık 100 milyon dolarlık 797 Bitcoin alımı, bu artışı destekledi.

Reuters'a konuşan kripto analiz şirketi Nansen'den analist Nicolai Sondergaard da her geçen gün daha fazla şirketin Bitcoin alımı yaptığını söyledi ve "Bu Bitcoin'e yönelik kurumsal güvenin arttığını gösteriyor" dedi.

Doların değer kaybı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e faiz indirim için baskı yapması ve hükümetin borçlanma limitinin 5 trilyon dolar artırılması da doların değer kaybına ve dolayısıyla Bitcoin de dahil olmak üzere diğer para birimlerinin artışına yol açtı.

Trump'ın sürekli değiştirdiği gümrük vergileriyle başlattığı ticaret savaşları da doların değerini düşüren bir diğer faktör oldu.

Yatırım fonlarının yükselişi

ABD'de Ocak 2024'te Bitcoin bazlı borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vermesinin ardından bunlara yapılan yatırımların son dönemde yaşadığı artış da kripto para biriminin değer kazanmasına yol açtı.

Kripto para ticaret platformu BTC Markets'ın kripto analisti Rachael Lucas'a göre ETF'lere günlük para girişi 1 milyar dolar seviyesine ulaştı ve ETF'lerin toplamı 150 milyar dolarla, toplam Bitcoin pazarının yüzde 6'sına ulaştı.

Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 29 yükseldi.

Böylelikle piyasadaki tüm Bitcoin'lerin toplam değeri 2,4 trilyon dolara ulaştı. Nisan ayında bu 1,5 trilyon dolara kadar düşmüştü.

Reuters'a konuşan yatırım platformu IG'den piyasa analisti Tony Sycamore, "Son altı yedi günde Bitcoin'in hızla yükseldiğini gördük ve bunun nerede duracağını kestirmek zor. 125 bin dolar seviyesini test edebilir" dedi.

Öte yandan bu konuda daha temkinli olan uzmanlar da var.

Reuters'a konuşan kripto borsası eToro'dan analist Simon Peters "Şu anda Bitcoin hakkında iyimser olmamak zor fakat kısa vadede sert fiyat düşüşleri her zaman ihtimal dahilinde" dedi.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesi ve ardından göreve başlamasıyla birlikte kripto para birimleri yükselişe geçmişti.

Bunda hem Trump'ın kripto paraları destekleyici açıklamaları, hem de kripto para dünyasının önemli aktörlerinden Elon Musk'ın Trump yönetiminde yer almasının etkisi vardı.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Ekonomi, Bitcoin, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bitcoin Rekor Kırdı: Yükselişin Nedenleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen’i evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 15:27:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin Rekor Kırdı: Yükselişin Nedenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.