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Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! "Tedavi ediyorum" diyerek insanların gözünü oydu - Son Dakika

Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! "Tedavi ediyorum" diyerek insanların gözünü oydu

25.11.2021 11:42
Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! "Tedavi ediyorum" diyerek insanların gözünü oydu

Güney Kore'de artan korona vakalarının ardından akıllara durgunluk veren bir haber geldi. Ülkede "Tarikat lideri" olarak adlandırılan şahıs, koronavirüs tedavisi yaptığını iddia ederek hastaların gözünü oydu.

Güney Kore'de koronavirüs salgını yeniden artışa geçti ve günlük hasta sayısı 4 binlere yükseldi. Sağlık sistemin zora girmesinin ardından birçok insan çareyi farklı yerde aramaya başladı. Bir tarikat liderinin "Sizi iyileştireceğim" diyerek insanların gözünü oyması ise akıllara durgunluk verdi.

AŞI KARŞITLIĞI VAR

Nüfusu 52 milyon olan ülkede 40 milyondan fazla kişi iki doz aşı oldu. Ancak ülkenin sağlık sistemi artan vakaların altında ezilirken bazı toplulukların aşı karşıtlığı yapması ve virüs konusundaki korkunç fikirleri yetkilileri alarm durumuna geçirdi.

"GÖZ DÜRTME YÖNTEMİ"

İngiliz basınında yer alan habere göre Güney Kore'de bir kez daha bir dini tarikat, koronavirüsle ilgili akılalmaz bir olay yüzünden gündemde. Az sayıda takipçisi olan bir tarikat liderinin insanların 'gözlerini dürterek' tedavi etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

KORONA POLİTİKALARINI PROTESTO EDİYORLAR

Üyelerinin yüzde 90'ının aşısız olduğu ve çoğunluğunu 60 yaş üzeri insanların oluşturduğu bu tarikatta yaşlı ve kritik durumdaki kişilerin aşılanmasına kötü gözle bakılmasa da yine de kilisenin koronavirüs politikalarını protesto etmesi nedeniyle herkesin aşıdan uzak durduğu belirtiliyor.

Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! Tedavi ediyorum diyerek insanların gözünü oydu

Güney Kore, Protesto, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! 'Tedavi ediyorum' diyerek insanların gözünü oydu - Son Dakika Dünya


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