 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Blackpool Kulesi'ne yapılan yangın ihbarı plastik ağ çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Blackpool Kulesi'ne yapılan yangın ihbarı plastik ağ çıktı

İngiltere'nin Blackpool şehrinde bulunan tarihi kuleye yapılan yangın ihbarı sonucunda itfaiye ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ancak, rüzgarda dalgalanan turuncu renkli plastik bir ağ olduğu tespit edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan termal görüntüleme sonucunda yangın olmadığı doğrulandı.

Blackpool Kulesi\'ne yapılan yangın ihbarı plastik ağ çıktı
29.12.2023 - 11:57,
Abone Ol

İngiltere'deki tarihi Blackpool Kulesi'ne yangın ihbarıyla gelen itfaiye, alevlerin rüzgarda uçuşan turuncu renkli bir ağ olduğunu tespit etti.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki sahil kenti Blackpool'un tarihi kulesinde yangın ihbarı alan itfaiye, dün 6 itfaiye aracıyla yangına müdahale için olay yerine geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle kulenin üst kısmına ulaşmayan yetkililer, halatla kuleye çıkarak yangın olmadığını tespit etti. Blackpool polisi, kulenin üst kısmında alev gibi görünen şeyin, rüzgarda dalgalanan turuncu renkli plastik bir ağ olduğunu belirtti.

Lancashire itfaiyesi konuyla ilgili "Lancashire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, halkın endişeli üyeleri tarafından, bunun bir yangın olduğuna inanmalarına yol açan faktörlerin birleşimi nedeniyle bugün Blackpool Promenade'e çağrıldı.

Yangından şüphelenilen alan genel olarak erişilemez durumda olduğundan bu alana erişim zordu. Uzman bir halatlı kurtarma ekibi erişim sağladı ve herhangi bir yangın olmadığını doğruladı. Bu olay, daha fazla güvence sağlayan termal görüntülemeyi kullanan Ulusal Polis Hava Servisi tarafından teyit edildi" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Blackpool, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Blackpool Kulesi'ne yapılan yangın ihbarı plastik ağ çıktı - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Blackpool Kulesi'ne yapılan yangın ihbarı plastik ağ çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement