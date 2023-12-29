Blackpool Kulesi\'ne yapılan yangın ihbarı plastik ağ çıktı

İngiltere'deki tarihi Blackpool Kulesi'ne yangın ihbarıyla gelen itfaiye, alevlerin rüzgarda uçuşan turuncu renkli bir ağ olduğunu tespit etti.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki sahil kenti Blackpool'un tarihi kulesinde yangın ihbarı alan itfaiye, dün 6 itfaiye aracıyla yangına müdahale için olay yerine geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle kulenin üst kısmına ulaşmayan yetkililer, halatla kuleye çıkarak yangın olmadığını tespit etti. Blackpool polisi, kulenin üst kısmında alev gibi görünen şeyin, rüzgarda dalgalanan turuncu renkli plastik bir ağ olduğunu belirtti.

Lancashire itfaiyesi konuyla ilgili "Lancashire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, halkın endişeli üyeleri tarafından, bunun bir yangın olduğuna inanmalarına yol açan faktörlerin birleşimi nedeniyle bugün Blackpool Promenade'e çağrıldı.

Yangından şüphelenilen alan genel olarak erişilemez durumda olduğundan bu alana erişim zordu. Uzman bir halatlı kurtarma ekibi erişim sağladı ve herhangi bir yangın olmadığını doğruladı. Bu olay, daha fazla güvence sağlayan termal görüntülemeyi kullanan Ulusal Polis Hava Servisi tarafından teyit edildi" denildi.