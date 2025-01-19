BM\'den Gazze\'deki Ateşkes Hakkında Açıklama

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BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'de ateşkesin çok ihtiyaç duyulan umudu getirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail ile Hamas arasında varılan ve bugün başlayan ateşkes ile esir takası anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pope, Gazze'deki ateşkesin, aileleri yeniden bir araya getirmek ve parçalanmış hayatları yeniden inşa etmeye başlamak için şans sunduğunu belirterek, "Ateşkes çok ihtiyaç duyulan umudu getiriyor" ifadelerini kullandı.

Pope, Gazze'de aylarca süren saldırıların ardından insani ihtiyaçların ölçeğinin şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu aktararak, "Her düzeyde acil ve geniş çaplı destek gerektiriyor" açıklamasını yaptı.