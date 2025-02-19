BM\'den İsrail\'in Doğu Kudüs\'teki Okul Baskınlarına Kınama

Dünya

BM, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okullara baskın düzenlemesini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Doğu Kudüs'teki BM tesislerinin dokunulmazlığının ihlal edilmesini, UNRWA Eğitim Merkezi ile üç okuluna zorla girme ve kapatılmaları girişimini şiddetle kınadığını söyledi.

Dujarric, öğrenciler dersteyken eğitim ortamlarında göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının kullanılmasının hem gereksiz hem de kabul edilemez olduğunu kaydetti. BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini aktaran Dujarric, İsrail'in iç hukukunun, uluslararası yasal yükümlülüklerini değiştirme veya ihlalleri için herhangi bir gerekçe sağlayamayacağını bildirdi.