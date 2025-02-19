BM'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki Okul Baskınlarına Kınama - Son Dakika
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BM'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki Okul Baskınlarına Kınama

BM\'den İsrail\'in Doğu Kudüs\'teki Okul Baskınlarına Kınama

Birleşmiş Milletler, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki UNRWA'ya ait okullara düzenlediği baskınları ve eğitim sırasında göz yaşartıcı gaz kullanılmasını şiddetle kınadı.

19.02.2025 10:09  Güncelleme: 10:10
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BM, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okullara baskın düzenlemesini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Doğu Kudüs'teki BM tesislerinin dokunulmazlığının ihlal edilmesini, UNRWA Eğitim Merkezi ile üç okuluna zorla girme ve kapatılmaları girişimini şiddetle kınadığını söyledi.

Dujarric, öğrenciler dersteyken eğitim ortamlarında göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının kullanılmasının hem gereksiz hem de kabul edilemez olduğunu kaydetti. BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini aktaran Dujarric, İsrail'in iç hukukunun, uluslararası yasal yükümlülüklerini değiştirme veya ihlalleri için herhangi bir gerekçe sağlayamayacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya BM'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki Okul Baskınlarına Kınama - Son Dakika

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