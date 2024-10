BM\'den Lübnan için tehlike uyarısı

Dünya

BİRLEŞMİŞ Milletler Lübnan Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert, "Bu şiddet sarmalının sonu hiç kimse için iyi olmayacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, savaşı diplomatik çabalarla durdurmak için bir umut ışığı olduğunu belirterek, "Bu şiddet sarmalının sonu hiç kimse için iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

BM Yetkilisi Hennis-Plasschaert, savaşı durdurma çağrılarının dikkate alınmadığında acı bir gerçeğin ortaya çıktığını söyleyerek, "Fırlatılan her füze ve atılan her bomba, tarafları BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması hedefinden daha da uzaklaştırıyor. Mavi Hattın her iki tarafındaki sivillerin güvenli şekilde geri dönüşü için gerekli koşulların sağlanmasını da engelliyor" dedi.Savaşı diplomatik çabalarla durdurmak için bir umut ışığı olduğunu belirten Hennis-Plasschaert, Lübnan için belirsizliğin hüküm sürdüğü bu kritik anda, ülkenin halkını birleştiren ortak çıkara odaklanması gerektiğini ifade etti.