BM'den Mavi Hat'a Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

BM'den Mavi Hat'a Çözüm Çağrısı

BM, Mavi Hat'taki çatışmaların yıl dönümünde müzakerelerin önemini vurguladı, istikrar çağrısı yaptı.

08.10.2024 16:18
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Mavi Hat'ın her iki tarafındaki sivillerin güvenlik ve istikrarın özlemini çektiğini ve istikrarı tesis etmenin tek yolunun müzakere yoluyla çözüm olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro, Hizbullah'ın da aralarında bulunduğu gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların başlamasının birinci yılı dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail ile Lübnan'ı ayıran Mavi Hat üzerindeki, her gün çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının evlerinden koparıldığı ve hayatlarının mahvolduğu karşılıklı çatışmaların üzerinden bir yıl geçti. Mavi Hat'ın her iki tarafındaki siviller güvenlik ve istikrarın özlemini çekiyor" denildi.

Geride kalan yılda, itidal, sivilleri korumak, uluslararası insancıl hukuka uymak, saldırıların sona ermesi ve 1701 sayılı kararın uygulanmasına dayalı bir siyasi sürece girilmesi çağrılarının dikkate alınmadığı belirtilerek, "Fırlatılan her roket, atılan her bomba veya gerçekleştirilen kara saldırısı, tarafları 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nda öngörülen hedeften uzaklaştırdığı gibi, Mavi Hat'tın her iki yakasındaki siviller için kalıcı güvenliğin sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasından da uzaklaştırıyor" ifadelerine yer verildi.

Şiddet ve yıkımın yoğunluğunun artırılmasının temel sorunları çözmeyeceği ve uzun vadede hiçbir tarafa güvenlik getirmeyeceğine dikkat çekilerek, Mavi Hat'ın her iki tarafındaki sivillerin özlem duyduğu, hak ettiği güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmenin tek yolunun müzakere yoluyla çözüm olduğu ve bu yönde ilerlemenin zamanı geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

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