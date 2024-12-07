BM, Gazze'deki İnsani Durumu Değerlendirdi: Yardımlar Güvenlik Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika
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BM, Gazze'deki İnsani Durumu Değerlendirdi: Yardımlar Güvenlik Nedeniyle Durduruldu

BM, Gazze\'deki İnsani Durumu Değerlendirdi: Yardımlar Güvenlik Nedeniyle Durduruldu

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze ve Batı Şeria'daki insani koşulların kötüleştiğini vurgulayan bir rapor yayınladı. Elektrik kesintileri, su sıkıntısı ve gıda güvenliği sorunları nedeniyle yaşanılan zorluklar artarken, güvenlik nedeniyle Gazze'ye yardımlar durduruldu.

07.12.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut duruma ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda, 1 aralık itibarıyla insani yardımların ana geçiş noktalarından güvenlik nedeniyle yardım geçmediği belirtildi.

UNRWA'nın dün paylaştığı raporunda, Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle temel hizmetlere erişimin gittikçe zorlaştığı vurgulandı. Elektrik kesintileri, su sıkıntısı, gıda güvenliği sorunları ve tıbbi hizmet eksiklikleri, bölge halkının yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor. Açıklamada, 1 Aralık itibariyle UNRWA'nın, Gazze'ye insani yardım için ana geçiş noktası olan Kerem Şalom/Karem Abu Salem üzerinden yardım sevkiyatını güvenlik eksikliği nedeniyle durdurmak zorunda kaldığı duyuruldu.

UNRWA, bölgede insani yardım faaliyetlerini sürdürebilmek için uluslararası toplumdan acil destek talep edildiğini ifade etti. Raporda, okulların ve hastanelerin tahrip olması, sağlık hizmetlerinin çökmesi ve temel gıda maddelerine ulaşımın giderek zorlaştığı belirtildi. Raporda yer alan verilere göre, Gazze'nin şu anda dünyada en yüksek çocuk ampute sayısına sahip olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, uzun süredir devam eden çatışmalar ve kötüleşen yaşam koşullarının, Filistinlilerin psikososyal sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği uyarısı yapıldı. Yüksek stres, travma ve güvensizlik, bölgedeki toplulukların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlar arasında. UNRWA, bu zorlu koşullar altında, Filistinlilerin hem fiziki hem de ruhsal iyilik halini iyileştirmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Gazze'deki İnsani Durumu Değerlendirdi: Yardımlar Güvenlik Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika

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