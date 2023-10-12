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BM, Gazze'ye 9 Milyon Dolarlık Acil Yardım Tahsis Etti - Son Dakika

BM, Gazze'ye 9 Milyon Dolarlık Acil Yardım Tahsis Etti

Son Güncelleme: 12.10.2023 11:48

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, işgal altındaki Gazze'ye acil yardım fonundan 9 milyon doların tahsis edildiğini duyurdu. Griffiths, BM'in acil durum müdahale fonu UNICERF'ten 9 milyonun serbest bırakıldığını belirterek 'İşgal Altındaki Filistin topraklarındaki insani durum giderek kötüleşiyor. UNCERF'ten acil yardım çabalarını mümkün kılmak için 9 milyon dolar tahsis ettim' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, işgal altındaki Gazze'ye acil yardım fonundan 9 milyon doların tahsis edildiğini duyurdu.

Griffiths, BM'in acil durum müdahale fonu UNICERF'ten 9 milyonun serbest bırakıldığını belirterek "İşgal Altındaki Filistin topraklarındaki insani durum giderek kötüleşiyor. UNCERF'ten acil yardım çabalarını mümkün kılmak için 9 milyon dolar tahsis ettim" dedi.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Gazze'ye 9 Milyon Dolarlık Acil Yardım Tahsis Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, Gazze'ye 9 Milyon Dolarlık Acil Yardım Tahsis Etti - Son Dakika
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