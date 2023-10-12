Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, işgal altındaki Gazze'ye acil yardım fonundan 9 milyon doların tahsis edildiğini duyurdu.
Griffiths, BM'in acil durum müdahale fonu UNICERF'ten 9 milyonun serbest bırakıldığını belirterek "İşgal Altındaki Filistin topraklarındaki insani durum giderek kötüleşiyor. UNCERF'ten acil yardım çabalarını mümkün kılmak için 9 milyon dolar tahsis ettim" dedi.
Son Dakika › Dünya › BM, Gazze'ye 9 Milyon Dolarlık Acil Yardım Tahsis Etti - Son Dakika