BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti

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Yugoslavya'da 1991 ila 1995 yılları arasında yaşanan iç savaşta Sırp ordusunun Srebrenitsa'daki işgalinde binlerce Bosnalı katledilmişti. BM Genel Kurulu'nda önemli bir karar alındı. Kurul, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

23.05.2024 18:31  Güncelleme: 18:55
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Birleşmiş Milletler'de 29 yıl önce Yugoslavya'daki iç savaş içinde yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'yla ilgili tarihi bir karar alındı. BM Genel Kurulu 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.

SREBRENİTSA'DA SOYKIRIMA GİDEN VAHŞET NASIL YAŞANDI?

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesi sonrasında BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve çevresinde yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişinin bulunduğu biliniyor.

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
BM Genel Kurulu, 11 Temmuz\'u Srebrenitsa Soykırımı\'nı anma günü ilan etti

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