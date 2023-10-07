BM Güvenlik Konseyi, yarın olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi, yarın olağanüstü toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, yarın olağanüstü toplanıyor
Son Güncelleme: 07.10.2023 20:52

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'daki şiddet olaylarına dair bir toplantı düzenleme kararı aldı. Konsey, bölgedeki durumun ciddiyetini ve uluslararası toplumun tepkisini değerlendirecek. Acil toplantının yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail-Hamas gerilimi sonrası yarın acil bir toplantı yapacağı duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi, yarın olağanüstü toplanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, yarın olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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