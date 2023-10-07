Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'daki şiddet olaylarına dair bir toplantı düzenleme kararı aldı. Konsey, bölgedeki durumun ciddiyetini ve uluslararası toplumun tepkisini değerlendirecek. Acil toplantının yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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7.10.2023 21:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, yarın olağanüstü toplanıyor - Son Dakika