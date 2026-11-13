BM Güvenlik Konseyi Yemen yaptırımlarını 12 ay, uzman heyetinin görevini 13 ay uzattı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi Yemen yaptırımlarını 12 ay, uzman heyetinin görevini 13 ay uzattı

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BM Güvenlik Konseyi Yemen yaptırımlarını 12 ay, uzman heyetinin görevini 13 ay uzattı
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BM Güvenlik Konseyi, Yemen'de belirlenen kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımları 12 ay uzattı. Konsey, Uzmanlar Heyeti'nin görevini 13 ay uzatırken Husilerin askeri tırmanışını kınadı ve saldırılara son vermesini istedi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Yemen'de belirlenen kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımların 12 ay daha uzatılmasına karar verdi.

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'e yönelik yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi. BM'den yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların belirlenen kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi. İlk olarak 2140 (2014) sayılı kararla oluşturulan ve Konsey'in Yemen Yaptırımlar Komitesi'ne destek vermekle görevli Uzmanlar Heyeti'nin görev süresinin 13 ay uzatıldığı belirtilen açıklamada, "2837 (2026) sayılı kararı oy birliğiyle kabul eden 15 üyeli organ, Husilerin Yemen'deki askeri tırmanışını şiddetle kınayarak, gruptan askeri tırmanışlarına ve saldırılarına derhal ve koşulsuz olarak son vermesini talep etti" denildi.

Açıklamada, kararın diğer maddeleri uyarınca Konsey'in Genel Sekreter'den Uzmanlar Heyeti'nin üye sayısını, deniz güvenliği konusunda inceleme, izleme ve raporlama yapacak uzmanların dahil edilmesini de kapsayacak şekilde, altıya çıkarmasını ve heyetin çalışmalarını desteklemek için gerekli mali ve güvenlik düzenlemelerini yapmasını istediği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
GüvenlikPolitikaYemenDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi Yemen yaptırımlarını 12 ay, uzman heyetinin görevini 13 ay uzattı - Son Dakika
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