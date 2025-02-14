BM oturumuna damga vuran an! Türkiye\'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Dünya

Parlamentolar Arası Birlik Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu, ABD'nin New York kentinde bulunanBM Genel Merkezi'nde yapıldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için siyasi eylemleri hızlandırmak temalı oturumda Türkiye'yi temsil eden isimler arasında AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ADINI YANLIŞ ANONS ETTİ

Yerinden konuşma yapmak için söz isteyen Özboyacı ile oturumun moderatörü arasında ise dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Moderatör, Özboyacı'ya söz verirken, "Türkiye'den delege, lütfen..." dedi. Ancak bu anons sırasında moderatör tarafından Türkiye'nin ismi Birleşmiş Milletler nezdinde de "Türkiye" olarak tescil edilmesine rağmen İngilizce "Turkey" kelimesi kullanıldı.

ANONS ETMESİYLE UYARININ GELMESİ BİR OLDU

Duruma müdahale eden Özboyacı, moderatörü, "Teşekkür ederim. İlk olarak artık 'Turkey' değil şu anda 'Türkiye'." ifadeleriyle uyardı.Özboyacı'nın uyarısının ardından moderatörün özür dilediği ve "Turkey" yerine "Türkiye" dediği görüldü.