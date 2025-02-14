BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu - Son Dakika
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Dünya

BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

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Parlamentolar Arası Birlik Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye'yi temsil eden isimler arasında yer alan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile oturumun moderatörü arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Türkiye'nin adını yanlış anons eden moderatör, Özboyacı'nın uyarısının ardından özür dilemek zorunda kaldı.

14.02.2025 22:20  Güncelleme: 22:26
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Parlamentolar Arası Birlik Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu, ABD'nin New York kentinde bulunanBM Genel Merkezi'nde yapıldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için siyasi eylemleri hızlandırmak temalı oturumda Türkiye'yi temsil eden isimler arasında AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ADINI YANLIŞ ANONS ETTİ

Yerinden konuşma yapmak için söz isteyen Özboyacı ile oturumun moderatörü arasında ise dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Moderatör, Özboyacı'ya söz verirken, "Türkiye'den delege, lütfen..." dedi. Ancak bu anons sırasında moderatör tarafından Türkiye'nin ismi Birleşmiş Milletler nezdinde de "Türkiye" olarak tescil edilmesine rağmen İngilizce "Turkey" kelimesi kullanıldı.

ANONS ETMESİYLE UYARININ GELMESİ BİR OLDU

Duruma müdahale eden Özboyacı, moderatörü, "Teşekkür ederim. İlk olarak artık 'Turkey' değil şu anda 'Türkiye'." ifadeleriyle uyardı.Özboyacı'nın uyarısının ardından moderatörün özür dilediği ve "Turkey" yerine "Türkiye" dediği görüldü.

BM oturumuna damga vuran an! Türkiye\'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Selman Özboyacı, Milletvekili, Diplomasi, AK Parti, Politika, Türkiye, Dünya, Konya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şevki Sünger:
    kültür böyle bir şey özür dilemesini biliyorlar . biz özür dilemesini aşağılık olarak algılıyoruz 86 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Çok yerinde bir karardi ve cok gec kalinmisti bu sekildeki bir degisiklikte : Türkiye 30 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bizde olsa kavga gurüultu patirti cikardi 28 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Çok önemli 15 4 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Cepleri para dolu reislerine şirin görünmek için turkey değil diye oralarda şov yapıyolar bizde yedik halk ne zaman refahta yaşarsa turkey olmaz adımız türkiye olur 0 6 Yanıtla
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