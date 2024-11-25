BM Raporu: Her Gün 140 Kadın Cinayeti - Son Dakika
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Dünya

BM Raporu: Her Gün 140 Kadın Cinayeti

BM Raporu: Her Gün 140 Kadın Cinayeti

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin 2023 yılı raporunda dünya genelinde her gün yaklaşık 140 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü belirtildi. Raporda, 2023 yılında 85 bin kadının erkekler tarafından kasten öldürüldüğü ve cinayetlerin %60'ının tanıdık kişilerce işlendiği vurgulandı.

25.11.2024 13:39  Güncelleme: 13:40
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BİRLEŞMİŞ Milletler Kadın Birimi'nin 2023 yılı raporunda, dünya genelinde her gün yaklaşık 140 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), kadın cinayetlerine ilişkin küresel tahminlerin yer aldığı yeni raporunu yayınladı. Paylaşılan veriler, dünya genelinde her gün yaklaşık 140 kadın ve kız çocuğunun, eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldüğünü gösterdi. BM raporuna göre, 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğu erkekler tarafından kasten öldürüldü ve bu cinayetlerin yüzde 60'ı kurbana yakın biri tarafından işlendi.

BM Kadın Birimi Başkan Yardımcısı Nyaradzayi Gumbonzvanda, "Veriler bize kadınların en güvenli olması gereken yerlerde, aile alanlarında ölümcül şiddete maruz kaldığını gösteriyor" dedi.

Rapordaki sayıları buzdağının görünen kısmı olarak niteleyen Gumbonzvanda, "Tüm kadın ölümlerinin kaydedilmediğini ve tüm ölüm nedenlerinin kadın cinayeti olarak kaydedilmediğini biliyoruz. Herhangi bir bilgiye erişemediğimiz birçok topluluk da vardı" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly ise "Yeni kadın cinayeti raporu, failleri sorumlu tutan güçlü cezai adalet sistemlerine acil ihtiyacın altını çizerken, hayatta kalanlara güvenli ve şeffaf raporlama mekanizmalarına erişim de dahil olmak üzere yeterli desteği sağlıyor. Aynı zamanda kadına yönelik şiddeti sürdüren toplumsal cinsiyet ön yargıları ve güç dengesizlikleri ile de yüzleşmeli ve bunları ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Raporu: Her Gün 140 Kadın Cinayeti - Son Dakika

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