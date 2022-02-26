BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, çatışmaların 3'üncü gününde 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin sınırını geçtiğini belirtti.

Grandi, 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin yarısının Polonya'ya ve diğer yarısının ise Macaristan, Moldova, Romanya ve diğer ülkelere geçiş yaptığını vurguladı. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Ukrayna sınırına yakın Palanca köyü civarında çadır kent oluşturduklarını ve çatışmaların ilk gününde yaklaşık 4 bin Ukraynalı mülteciyi kabul ettiklerini belirtti.