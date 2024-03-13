Boeing, Sydney\'den San Francisco\'ya giden uçakta yakıt sızıntısı yaşadı

Boeing, bir hafta içindeki beşinci güvenlik olayını yaşadı: San Francisco'ya gitmekte olan ve Sydney'den kalkan bir uçakta iniş takımından yakıt sızıntısı yaşandı ve acil iniş yapıldı.
Beleaguered Boeing, bir hafta içinde beşinci güvenlik olayını yaşadı. Son olay, Sydney'den San Francisco'ya gitmekte olan bir Boeing 777 uçağında yaşandı. Uçak, iniş takımından yakıt sızıntısı nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, uçağın Sydney Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiğini ve herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.
Bu olayın yanı sıra, birkaç saat önce Sydney'den Auckland'a gitmekte olan bir Boeing 787 Dreamliner uçağı da bir teknik sorun yaşadı. Bu olayda, bir yolcunun koltuklarından sarsılarak kabin tavanına çarptığı ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Her iki olay da şu anda Boeing'in yoğun bir incelemesi altında.
Boeing, birkaç hükümet soruşturmasıyla karşı karşıya. Ulaştırma Sekreteri Pete Buttigieg, Boeing'in "ciddi bir dönüşüm" yapması gerektiğini söyledi. FAA'nın Boeing'i incelediğini belirten Buttigieg, Boeing'in herhangi bir kuruluşla tam işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.
Boeing, kalite kontrol sorunlarını düzeltmek için 90 gün içinde bir plan sunması gerektiği FAA tarafından uyarıldı.
ABD'de, firmanın üretim standartlarına ilişkin endişeleri dile getiren eski bir Boeing çalışanı olan John Barnett, şehir dışında olduğu sırada dava ile ilgili hukuki işlemler nedeniyle ölü bulundu. Havacılık devi Boeing, uçaklarında yaşanan sorunlarla ilgili olarak davalarla ve denetimlerle mücadele ediyor.
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Polio Paul olarak tanınan Paul Alexander, metal bir kapsül içinde 72 yıl geçirerek bir rekora imza attı. 1952'de çocuk felci geçirdi ve "Demir At" adını verdiği cihaza bağımlı kaldı. Hayatını bu kapsülde geçirirken liseyi bitirdi, üniversiteye gitti ve hukuk diploması aldı. Paul, hastalığın hayatını mahvetmesine izin vermedi ve "Demir At"ı ona güç verdi.
Oturum süresi dolduğu için vize alamayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir ay beklediği İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Kanada'ya gidemeyen Kaviani, ülkesi İran'a da geri dönmek istemedi.
Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi, Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda birçok bina ve araç hasar gördü, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Toronto'da yaşayan İran uyruklu akademisyen Shiva Kaviani, oturum süresi dolunca Kanada'ya geri dönemeyerek İstanbul Havalimanı'nda kalmaya başladı. Kaviani, vize başvurularının ret cevabı alması üzerine Ankara'ya gitti ancak sonuç alamadı. Havalimanı personeli yardım etmeye çalışsa da Kaviani, yaşamını sürdürmekte zorluk çekiyor.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde aranan şahıslar üzerine gerçekleştirilen çalışmada 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet tarihi sikke bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, Donetsk bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi öldü. Saldırılarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü, yüzlerce kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşılık vereceklerini belirtti.
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