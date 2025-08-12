Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi

Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi
12.08.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın Fundación kasabasında düzenlenen geleneksel corraleja boğa güreşi festivalinde, 35 yaşındaki matador Yovanis Márquez, boğa tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Márquez, boğaya doğru koşup üzerinden atlamaya çalıştı ancak boğa boynuzlarıyla onu defalarca vurdu.

Kolombiya'nın Fundación kasabasında düzenlenen festivalde korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki matador Yovanis Márquez, boğayı kışkırtırken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti.

Márquez, düzenlenen geleneksel corraleja boğa güreşi festivalinde, kalabalığın önünde boğayla karşı karşıya geldi. Boğaya doğru koşup üzerinden atlamaya çalıştı ancak başarılı olamayınca boğa boynuzlarıyla onu defalarca vurdu. Olay anında izleyiciler korku ve şok içinde çığlık attı.

Görüntülerde Márquez'in zor da olsa ayağa kalktığı ve seyircilerin yardımıyla arenadan çıkarıldığı görülüyor. Ancak kısa süre sonra aşırı kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Márquez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayvan hakları örgütü Plataforma ALTO, bu saldırının boğanın kendini savunması sonucu gerçekleştiğini belirtti ve sosyal medyada paylaştığı videoyla olaya dikkat çekti.

Kolombiya'nın bazı bölgelerinde geleneksel olarak yapılan corraleja etkinlikleri, hem insanların hem de hayvanların hayatını riske atması nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Geçen yıl parlamentoda boğa güreşi yasağı kabul edildi ancak yasa 2027 yılında tamamen yürürlüğe girecek.

Bu korkunç olay, hayvan hakları ve kamu güvenliği açısından bu tür etkinliklerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi
Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi
Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi

Kolombiya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:12:41. #7.13#
SON DAKİKA: Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.