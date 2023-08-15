İspanyol boğa güreşçisi Alejandro Conquero, Madrid'deki bir etkinlik sırasında boğa tarafından ciddi şekilde yaralandı. 28 yaşındaki matadorun anüsüne boynuz saplandı.
Gösteri esnasında üzerine doğru gelen kızgın boğadan kaçamayan genç matador, boynuz darbelerinden kendini kurtaramayınca ağır şekilde yaralandı.
Genç boğa güreşçisi, EFE haber ajansının bildirdiğine göre, Madrid'deki Rey Juan Carlos de Mostoles hastanesine nakledildi. Doktorlar, onun "rektum boyunca kuyruk sokumundan geçen perianal bölgesinde bir boynuz saplanması yaşadığını ve dış sfinkteri etkileyebileceğini" teşhis etti.
Olayı izlemek üzere pembe ve sarı pelerinlerle silahlanmış birkaç başka boğa güreşçisi hızla arenaya girdi ve onu çılgın boğadan kurtardı. X adıyla paylaşılan ürkütücü video, binlerce kez görüntülendi.
Son Dakika › Dünya › Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı - Son Dakika