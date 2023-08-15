Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı

Son Güncelleme: 15.08.2023 16:38

İspanya'daki boğa güreşinde matador Alejandro Conquero, boğanın boynuzunu anüsüne saplaması sonucu ağır yaralandı. Olay, izleyicilerin dehşet içinde izlediği bir an olarak kaydedildi. Matador, hızla müdahale eden diğer güreşçiler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, boynuzun rektum boyunca geçtiğini ve dış sfinkteri etkileyebileceğini belirtti.

İspanyol boğa güreşçisi Alejandro Conquero, Madrid'deki bir etkinlik sırasında boğa tarafından ciddi şekilde yaralandı. 28 yaşındaki matadorun anüsüne boynuz saplandı.

KAÇAMAYINCA AĞIR YARALANDI

Gösteri esnasında üzerine doğru gelen kızgın boğadan kaçamayan genç matador, boynuz darbelerinden kendini kurtaramayınca ağır şekilde yaralandı.

ANÜSÜNE BOYNUZ SAPLANDI

Genç boğa güreşçisi, EFE haber ajansının bildirdiğine göre, Madrid'deki Rey Juan Carlos de Mostoles hastanesine nakledildi. Doktorlar, onun "rektum boyunca kuyruk sokumundan geçen perianal bölgesinde bir boynuz saplanması yaşadığını ve dış sfinkteri etkileyebileceğini" teşhis etti.

Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı

GÖRÜNTÜLER BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Olayı izlemek üzere pembe ve sarı pelerinlerle silahlanmış birkaç başka boğa güreşçisi hızla arenaya girdi ve onu çılgın boğadan kurtardı. X adıyla paylaşılan ürkütücü video, binlerce kez görüntülendi.

Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı
Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR
500

İspanya, Spor, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:44 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:31 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Gerçek ilişki sahneleri eklenirdi
17:30 Ankara Kocatepe Camii'nde Uygunsuz Kıyafetlerle Fotoğraf Çekimi Yapanlar Gözaltına Alındı
17:29 Memur-Sen, Kamu İşvereni'nin zam teklifini revize etmesini istiyor
17:24 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Bizim sahnelerimize gerçek ilişki görüntüleri eklenirdi
17:24 Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:22 Memur-Sen, hükümetin zam teklifini revize etmesi için 10 madde sıraladı
16:37 De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum
16:28 Taraftarın rüyası gerçek mi oluyor? De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 18:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement