Bomba iddia: İsrail, İran\'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi

ABD- İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, Al Arabiya'nın kaynaklara dayandırdığı bir iddia gündeme geldi. Habere göre İsrail'in, İran topraklarında Mossad ve özel kuvvetlerin katılımıyla bir kara operasyonu gerçekleştirdiği öne sürüldü.

GECE SAATLERİNDE DÜZENLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Al Arabiya'nın aktardığına göre operasyonun gece saatlerinde düzenlendiği iddia edildi. Haberde operasyonun hedefi, kapsamı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail makamları söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. İran tarafından da operasyona dair resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

ORTALIK FENA KARIŞIR

İddianın doğrulanması halinde bunun İsrail-İran hattındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıyabileceği değerlendiriliyor. Gelişmelere ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.