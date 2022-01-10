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Bosna'da "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlaması! Anayasaya aykırı kutlama, Bosnalıları korkuttu - Son Dakika

Bosna'da "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlaması! Anayasaya aykırı kutlama, Bosnalıları korkuttu

10.01.2022 09:53

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde tepki çeken bir kutlama gerçekleştirildi. Sırbistan yanlısı kişiler, anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününü kutladı. Sırpların işgalinden korkan birçok Bosnalının evlerini terk etmesi ise durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" günü kutlamaları yapıldı. Kutlamalara, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katıldı.
Şehirde kutlamalar için caddeler ile devlet kurumlarına Sırp Cumhuriyeti bayrakları asılması dikkati çekti.
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

KUTLAMA FAALİYETLERİNE YASAK GETİRİLDİ

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

SIRP MECLİSİ'NDE BOSNA'YA YÖNELİK SKANDAL ADIMLAR

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 10 Aralık 2021'de Dodik'in çağrısıyla toplanmış, oturumda Bosna Hersek devletine ait silahlı kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı. Bu yetkilerin Sırp Cumhuriyeti entitesine devredilmesi için Bosna Hersek Meclisinde oy çokluğuyla karar alınması gerekirken, Dodik'in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 11 Aralık'ta olağanüstü oturum kararı almıştı.

ABD, YAPTIRIM KARARI ALDI

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı. Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti. Tartışmalı kararlar üzerine ABD yönetimi, Dodik'i yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Bosna'da 'Sırp Cumhuriyeti Günü' kutlaması! Anayasaya aykırı kutlama, Bosnalıları korkuttu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bosna'da "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlaması! Anayasaya aykırı kutlama, Bosnalıları korkuttu - Son Dakika
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