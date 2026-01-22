Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore\'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Onpho bölgesinde işçiler için inşa edilen dinlenme tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında sıcak havuzda bulunan işçiler, Kim Jong-un'u karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

ÖNCE HAZIR KITA BEKLEDİLER, SONRA...

Görüntülere yansıyan anlarda, işçilerin bir süre havuzda adeta hazır kıta beklediği, çekimlerin ardından ise ortamın daha doğal görünmesi için rahat davranmaya çalıştıkları dikkat çekti. Ziyarete ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.