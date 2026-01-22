Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın - Son Dakika
Dünya

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore\'den gelen görüntüye bakın
22.01.2026 10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore\'den gelen görüntüye bakın
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son olarak işçiler için yaptırdığı dinlenme tesisini ziyaret etti. O esnada sıcak havuzda yıkanan işçiler, karşılarında Kim Jong-un'u görünce ne yapacaklarını bilemediler.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Onpho bölgesinde işçiler için inşa edilen dinlenme tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında sıcak havuzda bulunan işçiler, Kim Jong-un'u karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

ÖNCE HAZIR KITA BEKLEDİLER, SONRA...

Görüntülere yansıyan anlarda, işçilerin bir süre havuzda adeta hazır kıta beklediği, çekimlerin ardından ise ortamın daha doğal görünmesi için rahat davranmaya çalıştıkları dikkat çekti. Ziyarete ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Son Dakika Dünya Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    roket adam ne kadar şefkatliymiş?? 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
