Brad Pitt\'in Evi Soyuldu

Yeni iddialı yapımı F1'in gösterime girmesiyle bugün Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak ünlü aktör Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi üç hırsız tarafından soyuldu.

Los Angeles polisi, üç zanlının Loz Feliz'deki eve ön pencereden girip "mekanı yağmaladıklarını" duyurdu.

Polis, evin ünlü aktöre ait olduğunu teyit etmedi, fakat adres Pitt'in 2023'te satın aldığı evle aynı.

Zanlıların aldıkları eşyalarla kaçmayı başardıkları belirtilirken, tam olarak ne çaldıkları net değil.

ABD medyasındaki haberlere göre soygun sırasında ünlü aktör evde değildi.

Pitt, birkaç gün önce yeni filmi F1'in galası için İngiltere'deydi.

Bir diğer ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise ve yedi kez Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonu olan Lewis Hamilton da Bradd Pitt ile birlikteydi.

Yetkililer soygunun 25 Haziran Çarşamba akşamı yerel saatle 22:30'de gerçekleştiğini belirtti.

Los Angeles polisi çalınan eşyanın maddi değerini açıklamadı.

BBC aktörün temsilcileriyle temas etti, ancak yanıt alamadı.

Üç yatak odalı büyük ev, ünlü Hollywood yazısının bulunduğu Griffith Park'ın hemen dışında. Ev çitlerle ve dışarıdan görülmesini engelleyen yeşilliklerle kaplı.

Los Angeles'ta daha önce Nicole Kidman ve Keith Urban gibi ünlülerin de evleri soyulmuştu.

Geçen ay da Pitt'in eski eşi ve Friends dizisinin yıldızlarından Jennifer Aniston'ın evinin giriş kapısına aracını kasten çarptığı iddia edilen bir erkek zanlı ısrarlı takip ve vandalizm suçlamalarından gözaltına alınmıştı.